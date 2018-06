Ostjad ei usu, et kohalikud maasikad nii suured ja ilusad võivad olla

Selle ettevõtte töökeel on suuresti vene keel, sest enamik töötajaid on pärit Ukrainast. Nii mõnigi neist töötab siin juba mitmendat hooaega. Kaskema kiidab neid, et nad on üldiselt tublid tööinimesed, kelle peale saab vägagi loota. Töötajaid on 80 ringis ja neile on loodud korralikud elamistingimused – ei piisa ainult, et inimesel on mingisugune magamisvõimalus, vaid ta tahab ka korralikult süüa valmistada, meelt lahutada. Seda enam, kui ta tuleb kodumaalt tööle mitmeks kuuks.

Maasikakasvataja ei piirdu ühe saagiga, vaid võtab teise saagi tänavu kevadel istutatud noortelt taimedelt. Tarbijateni peaks see jõudma pärast jaanipäeva. Kaskema selgitab, et üldiselt kulub istutusest saagini 60 päeva, kuid tänavu läheb kindlasti kiiremini ja võib juhtuda, et marjad on käes juba 45 päevaga. „See teeb meie elu muidugi keeruliseks, sest tööde mõttes jookseb süsteem kokku,” arvab ta.

Millal oleks kõige mõistlikum osta marju rohkem, et moosi teha? Kes eriti aromaatset moosi tahab, neil soovitab Kaskema katsuda tabada hetke, kui müügil on saagi viimane ots. Nimelt viimases järjekorras marjad on kõige magusamad.

Sortidest on Eesti inimesed väga kinni Polkas, seevastu maasikakasvataja soovitab julgelt proovida uusi sorte. „Polka on tööstuslik mari – täna korjad ja homme peab olema müüdud. See ei säili hästi, marjad on väiksemad. Vana kooli sort, tänapäeval on palju paremaid sorte,” kinnitab mees.

Üsna tuntud on juba Sonata, aga proovida tasuks kindlasti ka Asiat ja Sunsation. Seda viimast Kaskema alles katsetab, kuid Asia jõuab juba müügikohtadesse. Sellega on küll väike probleem – nimelt näevad Asia sorti maasikad välja nii ilusad ja lopsakad, et skeptilised Eesti inimesed mõnikord ei usu, et sellised marjad on tõepoolest kasvanud siinsamas Eestimaal.

„Ta on liiga ilus, liiga suur, liiga läikiv. Õigeks Eesti maasikaks peetakse pigem pisikest, lögast ja välimuselt tagasihoidlikku marja,” muigab Kaskema. „Näiteks Mustamäe turul käib palju vene keelt rääkivaid kliente, kes ei jälgi Eesti meediat, ja nemad tõsimeeli ei usu, et Asia on Eestis kasvanud. Nad ei julge seda osta. Samas on tegemist suurepärase marjaga – suur, ebakorrapärase kujuga, väga hea maitsega ja tumedat värvi. Säilivusaeg on koguni seitse päeva.”

Maasika teekond põllult tarbijani käib läbi jahutuse. Seda on vaja kindlasti teha, sest muidu hakkab mari kohe riknema. Kiiresti jahutatud mari säilib paremini ja kvaliteet püsib. Maakeeli öeldes ei muutu mari ühe päevaga lögaks.