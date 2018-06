Pepekala õpetas eestlased punast kala sööma

Ettevõtte juhtimine on praegu Rohesalu kanda. Tal on abiks pojad Raul ja Reigo. Naine räägib, kuidas ta on päevas sadu kilogramme kala fileerinud. „Kunagi ütlesid pojad, et nemad küll kunagi kalaga tegelema ei hakka, aga ikkagi on nad Pepekalas tööl,” sõnab ta. Nende kanda on kalade käitlemine ja fileerimine. Päevakogused ulatuvad endiselt sadadesse kilogrammidesse. Ettevõttes on kaheksa töötajat.

Põhiliselt tuleb kala endiselt Soomest, kust sellel ise järel käiakse. Värskena Eestisse jõuab kala igal neljapäeval. „Neljapäev on meie jaoks endiselt kalapäev,” teatab Rohesalu rõõmsalt.

Lisaks tuleb kala Pärnu lahest ja Peipsilt, kus Rohesalu on kaluritest koostööpartnerid. Aga Soomest tulnud kala on kvaliteetsem. „Neil on komme lasta näiteks ahvenal ja haugil pärast püüki kohe veri välja, selle tulemusel on liha kõvem, valgem ja ilusam. Meie kalameestel sellist kommet ei ole,” nendib naine.

Soome kala kasvatatakse valdavalt merevees, see välistab mudamaitse. Soome kala on pisut kallim, aga see on kvaliteetsem. Ent näiteks tuur tuleb Jõgisoo kasvatusest Tallinna lähedalt ja selle kvaliteediga pole kunagi probleeme olnud.

Pepekala letilt leib ka suitsukala. Suitsutamisteenus ostetakse koostööpartnerilt. Küll aga maitsestatakse Pepekalas ise kalamarja, soolatakse heeringat ja valmistatakse kalakotlette.

Eestlaste seas kõige populaarsemad on ikka forell ja lõhe, aga ka hooajalised kalad. „Kohe algab lesta hooaeg, hästi populaarne on ka rääbis, mida võib võrrelda Vahemerest püütava sardiiniga,” räägib Rohesalu.