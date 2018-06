Põllumajanduse ideekorjetalgutel otsitakse lahendusi elulistele probleemidele

Põllumajandusvaldkonna häkatonil arendatakse tiimides 48 tunni jooksul välja uuenduslikke lahendusi ja prototüüpe, et põllumajandussektorit nutikamaks muuta.

«Digitaliseerimine ja e-lahenduste kasutamine on üks võimalusi põllumajandussektori ja maapiirkondade jaoks täiendavate kasvuvõimaluste loomiseks,» ütles maaeluminister Tarmo Tamm. «Kutsun kõiki, kes on põllumajandusega lähemalt või kaugemalt seotud, häkatonist osa võtma ning jagama oma uudseid ideid põllumajanduse arendamiseks, et anda panus targemalt tootmiseks, analüüsimiseks ja kasvatamiseks,» lisas Tamm.