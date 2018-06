Mahekonkursid on avatud ja ootavad osalejaid

Mahetootmine on jätkuvalt populaarsust kogumas, kasvavad nii esmatoodangu kui ka töödeldud toodangu mahud, tõusuteel on ka mahetoidu eksport. 2017. aastal jõudis Eestis mahepõllumajandusliku maa osakaal juba 20 protsendini kogu põllumajandusmaast: kokku 199 947 hektarit, võrreldes 2016. aastaga oli kasv 8 protsenti. Ettevõtteid, kes tegelesid mahepõllumajandusega, oli kokku 1888.

«Me näeme iga aastaga, et mahe mõtteviis ja mahepõllumajanduslikud tehnoloogiad võetakse omaks järjest suurema arvu ettevõtjate poolt. Mahe võikski olla Eesti suund, see on kvaliteedimärk, millega saab konkureerida tihedal toiduturul. Vastutustundlikule ettevõtlusele pööratakse maailmas järjest suuremat tähelepanu ning mahepõllumajandus ja mahetöötlemine on selles kindlasti eeskujuks teistelegi ettevõtetele,» tõdes konkursi üks korraldajatest Airi Vetemaa Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest.