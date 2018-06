Riigikogu konverentsil põhjendatakse puidutööstuse vajadust

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra rõhutab, et Eesti mets meie kõigi ühine vara, mida peame kaitsma ja mida tuleb majandada mõistlikult ning jätkusuutlikult. «Eesti puidutööstus ja puidutooted annavad olulise panuse majanduskasvu, seetõttu on vajalik just koostöös sektoriga leida keskkonnasõbralikud lahendused tulevikuks,» ütles Vakra. «Eesti puidutööstuse toodang on hinnatud nii kodumaal kui ka välisriikides. Just puidutööstuse investeeringud toodete sortimendi laiendamisse on taganud meile võimaluse tegutseda edukalt rahvusvahelisel turul,» lisas ta.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester tõi esile, et metsa- ja puidutööstusel on suur osakaal ja tähtsus Eesti majanduse seisukohalt. «Konkurentsis püsimiseks on puidusektor hakanud jõulisemalt investeerima tootmisseadmetesse ning järjepidevalt suurendatakse kohalolekut välisturgudel. Tulemuseks on see, et eksport kasvab kiiremini kui siseturg,» rääkis Sester. «Sektori suureks eesmärgiks peab olema puidu maksimaalne väärindamine Eestis. Mida rohkem suudame siin lisandväärtust luua, seda tugevam on puidusektor ja Eesti majandus,» ütles Sester.