Nii päikselist maid pole varem nähtud

Kõige soojem mai teine kolmandik on olnud 1975. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 16,9 °C. Kuu viimane dekaad on kõige soojem olnud 2007. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 17,3 °C.

Kui sooja jagus küllaga, siis sademeid oli eriliselt napilt. Kuu jooksul sadas mitmel pool alla 50 protsendi aastate keskmisest. Eesti keskmine sajuhulk oli mais 17 mm, mis on 40% normist (norm 42 mm). Alates 1961. aastast on see 6.-7. tulemus. Sama kuiv on mai olnud 2008. aastal. Kõige kuivem on olnud 1971. aasta, mil Eesti keskmine sajuhulk oli 12 mm.