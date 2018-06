Haridus annab tööturul eelise

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab välja põllumajandustootja, loomaarsti abilise, hobuhooldaja ja kalakasvataja kutsetunnistusi. Koja kutseandmise koordinaatori Ann Riisenbergi sõnul annab kutsekvalifikatsiooni tõendav tunnistus võimaluse eristada ennast tööturul, loob kutseala sees võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning annab aluse elukestvale õppimisele. Kutse omajal on lihtsam tööd leida teisteski Euroopa riikides.

Tööandjate esindajana koostab koda kutsestandardid, mis kirjeldavad ametis vajalikke oskusi ja on õppeasutustele õppekavade koostamise alus. „Me saame väga palju kaasa rääkida selles, mida koolis õpetatakse ja mida vaja muuta oleks. Ka väga paljud praktikud, kes on osalenud kutsestandardite koostamisel, on ise koolides õpetajad,” sõnab Riisenberg. Ta paneb tööandjaile südamele, et nad ei paneks koolist praktikale tulnud noori kogu suveks kive koristama, vaid võimaldaksid neil harjutada eri töölõikudes.

Probleemiks on saanud õppurite digioskuste arendamine, sest ettevõtetes on kasutusel väga mitmesugused lahendused, millega on sageli raske kursis olla. Siinkohal aitab inimeste avatus ja koostöövalmidus. Reeglina saavad noored moodsa kombaini või traktori roolis siiski väga hästi hakkama.

Tihedat koostööd tehakse täiendõppe kavandamisel, kus vajadused pidevalt muutuvad ja mis eeldab suurt paindlikkust õppevormide osas, et igapäevatööd õppimisega võimalikult paremini siduda. Näiteks käidi Väätsa Agros ja Estonia osaühingus kohapeal laudas lüpsjaid juhendamas ja osalejad said kutsetunnistuse.

„Elujõulise ettevõtja tunnus on, et ta näeb vajadust arendada oma töötajaid pidevalt, muidu ei püsigi ta konkurentsis. Tegelikult sünnib sellest ju otsene rahaline kasu, sest töö efektiivsus paraneb,” selgitab Riisenberg. Ta lisab, et ka praegu on võimalik näiteks lüpsja kohapeal välja õpetada, kui tal on tööks vajalikud isikuomadused ja kohusetunne.

Maaeluministeeriumi teadus- ja haridusosakonna juhataja Külli Kaare räägib, et kutsehariduse õppekavade kujundamisel on sõna sekka öelda ka põllumeestel endil oma esindusorganisatsioonide kaudu. Ühe probleemina toob ta välja praktikakohtade leidmise, milles püüab ministeerium abiks olla.

Teiseks arendatakse väga vajalikku õpipoisiõpet, kus teooria saadakse küll kutsekoolist, kuid enamiku ajast ollakse ettevõttes praktilisi oskusi omandamas. Vahel võib siin takistuseks olla majutuse ja toitlustuse korraldamine kodust eemal ja siis on vaja noort aidata.

Ministeeriumi esindaja sõnul muudab põllumajandusliku hariduse andmise keerukaks see, et suurtootjail ja väikefirmadel on töötajaile erinevad vajadused ja ootused. Väiketootja juures tuleb enamasti täita paljusid ülesandeid, mis eeldab universaalseid teadmisi ja oskusi, samas on suuremas ettevõttes kindel tööjaotus ja igaühel oma ülesanded.

Kõike seda tuleb koolidel õppekavade koostamisel arvestada. Suurtootjail on muidugi ka paremad võimalused inimesi kohapeal välja õpetada või neile täiendõpet teha.

Üldise suunana ja aja nõudena tuleb õpetamisel senisest enam tähelepanu pöörata digivaldkonna ja ettevõtlusvaldkondade, samuti suhtlusoskuste arendamisele.