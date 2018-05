Toris toimuvad laupäeval hobuste sõidu- ja veokatsed

Katsete kavas on ühe kilomeetri traav, ühe kilomeetri samm ja kaugusvedu, teatas SA Eesti Maaelumuuseumid neljapäeval BNS-ile. Arvestusi peetakse eesti, tori ja eesti raskeveohobustele, lisaks on seekord kavas avatud klass, kuhu saab osalema tulla iga hobusega.

Hobuste rakendikatsed on pikema ajalooga kui Eesti kohalike tõugude tõuraamatud, mis on asutatud 1920.-1921. aastatel. Hobuste jõudluse kontrolli eesmärk on saada ülevaade aretustöö tasemest. Oluline on rakendis katsetada aretuses kasutatavaid täkkusid. Rakendikatsetel osaletakse nii looga kui sorirakenditega.