Parim nipp pargitatrast lahti saamiseks

Ohtlikuks võõrliigiks kuulutatud taimed Eesti looduses praegu veel väga levinud pole, aga Kesk-Euroopas on need väga agressiivse kasvuga ja ei saa välistada ohtu, et võivad siingi loodusesse minna.

Põhiline nõuaanne nendest lahti saamiseks on niitmine ja väljakaevamine. Paljud inimesed kurdavad siiski, et niida palju tahad, aga päris lahti ei saa neist ka aastatega, sest igast väiksest risoomijupist läheb taim uuesti kasvama.

Kõige paremini pidavat toimima, kui võtta Roundup ja segada see värviga. Kui pargitatra taimed maha niita, on varre sees näha õõnsused, kuhu tulebki tilgutada Roundupi. Värv on vajalik seepärast, et oleks näha, et ükski vars mürgitamata ei jääks. Taim tõmbab õõnsusest mürgi sügavale risoomi sisse. Seegi tõrje ei toimi ühe aastaga, aga mõjub siiski paremini kui ükski muu, mis seni välja mõeldud.