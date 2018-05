Metsad on ülimalt tuleohtlikud

Paraku ei oska inimesed looduses valitseva kuivusega arvestada ja nii on uuema aja nähtus, et põlengud saavad alguse lohakast grillimisest.

Päästeameti statistika näitab, et kõige enam on tulekahjude põhjuseks hooletus lõkke tegemisel ja suitsetamine, aga põlenguid on alguse saanud ka hooldamata elektriliinidest ja ATV sädemest. Näiteks põles nädalavahetusel Raplamaal Käbikülas kõrgepingeliini all kulu. Põleng võis alguse saada liinidest, kuna liini alune oli hooldamata. Samuti on kulupõleng alguse saanud rikkis muruniidukist lennanud sädemest.