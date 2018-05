Aavo Mägi aretab keerdus õitega sireleid

Elumaja terrassi ees kasvab perepuu, millele on poogitud neli erivärvilist sirelisorti, neist kolm Aavo aretatud. Tema töö viljad siin on ʻKristjan Paluteder’, ʻIsa Villu’ ja alles enne tänavust Türi lillelaata lõpuks nime saanud ʻRapla kaunitar’. Neljas on Lääne-Euroopa vana täidisõieline sort ʻMichel Buchner’, mis algul on roosa, hiljem muutub heledamaks.

Viljandi kultuurikoolis esmalt koorijuhtimist õppinud Aavo töötas aastatel 1963–74 Tallinna Botaanikaaia puukooli direktorina. Sel ajal läks ta ülikooli bioloogiat õppima ja sellesse perioodi jääb ka aretustöö algus.

Miks just sirelid nii südame külge kasvasid, ta öelda ei oskagi. Esimene oma sort ʻEma Juuli’ on ilus pühendus emale. Mägi kaubamärgiks on saanud keerdus õitega aretised. Siin aias on aretisi, mis saanud nime kõige lähemate pereliikmete järgi, lisaks viited hõimlastele ja sõpradele. Mees kinnitab, et uuele sordile pole lihtne nime panna, aga mingi sarnasus peab õitel selle inimesega olema, kelle nime ta lõpuks valib.

Abikaasale on pühendatud sort ʻMilvi’. „Hästi suureõieline, aga need pole pöördes ja väändes. Ta on hoopis ise selline. Aga on ikka tore küll!” kumab jutust kelmikalt läbi mitu plaani.

Aavo õde on tuntud advokaat Monika Mägi. „ʻMonika’ on krässus õitega nagu paragrahv. Õis on tavaliselt roosa, aga tänavu on lillakam,” kõlab järgmine iseloomustus. Vana sort ʻSensatsioon’ on kahevärviline. Sellest tuli mutatsioon, mis sai nimeks ʻPresident Toomas Hendrik Ilves’ – õis pole ei valge ega roosa.

Juba on olemas ka sort ʻPresident Kersti Kaljulaid’. Varasemal aastal oli selle õite värv roosa, nüüd tumedam, sellega pole aretaja praegu rahul. Aavole meeldivad roosad toonid, mida aretuse käigus on vähe saadud, aga kogemus on õpetanud, et tekkinud mutatsioon ei jää sageli püsima ja õis võib aastate lõikes värvitooni heledamaks või tumedamaks muuta.

Oma aretiste pargis ringi jalutades peatub peremees peaaegu iga põõsa juures ja räägib selle saamislugu. Lühidalt öeldes võtab aretaja seemneid ainult väändus õitega põõsastelt. Väikese kobaraga seemikud langevad valikust kohe välja. Aretaja peab kannatlik olema, sest alles kuuendal aastal näeb õisi. Puukoolis tolmlevad kõik põõsad vabalt, abiks oma mesilased. Kunstliku viljastamise jaoks peaks olema juba abilisi.