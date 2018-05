Kuivus teeb juba köögiviljale liiga

Ambla valla Rebase talu perenaine Piia Tiigemäe hindab tänavust kevadet paremaks kui eelmisel aastal, sest esimene kartul sai neil maha 7. mail. See on varem kui eelmisel aastal, sest tookord sadas perenaise sõnutsi 10. mail alles lund. „Tänavu varane kartul juba tõuseb tänu soojadele ilmadele, samuti on tärganud köögivili, mis sai külvatud mai alguses, kui maa veel märg oli,” kõneleb ta.

Nüüd hakkab kuivus juba muret tegema, sest hiljem külvatud köögivili enam ei tärka. „Suured äikesevihmad, mis mõnes kohas maad kastsid, ei ole meieni jõudnud. Oleme sel kevadel palju istutanud ning kõik see tahab kasta,” lausub Tiigemäe, lisades, et soe ilm on siiski mõnus, sest taimed kasvavad ja aiatöid on hea teha.

Õunu ja köögivilju kasvatava talu perenaine teab, et vanarahva kuldreegli järgi tasub kartuleid panna maha siis, kui toomingas õitseb, kuid tootjana enam loodust väga jälgida ei saa.

Talus käib tootmine pikema plaani järgi. Varase kartuli mahapaneku aja määrab hoopis märtsi lõpus ette kasvama pandud kartul. „Kütame eelidandusruumi tubli kuu aega ja kui kartul on panekuks küps, siis ei saa ilma rohkem oodata,” selgitab Tiigemäe.

Samamoodi tuleb kõik muu külvata-istutada mitte külvikalendrit silmas pidades, vaid siis, kui saab. „Siiski, ristipäeval ehk maaema päeval, mis sel aastal oli 10. mail, me mullatöid ei teinud, austusest vanade traditsioonide ja maa vastu.”

Kui varem on Rebase talu kasvatanud kartulit ka näituse tarvis ja pannud maha lausa 60 sorti, siis viimasel paaril aastal piirdutakse kuni kümne sordiga. „Nendega mängimine võttis liiga palju aega,” põhjendab Tiigemäe.

Nii on turul kartuleid kaupleval taluperel varajastest sortidest kasvamas ʻSolist’ ja ʻAdretta’, keskmistest sortidest on klientide hulgas populaarsed ʻGala’, hilisematest ʻLaura’ ja ʻJõgeva kollane’. Katsetusjärgus on uus Eesti sort ʻTeele’. „Gurmeekartulitest jätkame sinise kartuli ʻBlue Congo’ ja ʻSpargelkartuli’ kasvatust. Päris uue sordina proovime maha panna tumeroosa sisuga ʻRed Cardinali’,” loetleb Tiigemäe.

Köögiviljadest on külvatud porgandit, hernest, uba, tilli, sibulat ja redist. Uudsena külvati erilist värvi porgandeid ja ube. „Vaatame, kuidas turukliendid need vastu võtavad,” sõnab perenaine.

Kõik köögiviljad on katteloori all, sest muidu ei idane Tiigemäe meelest selle kuivaga midagi. Katteloor hoiab seda vähest niiskust, mis veel on. Rebase talu suures koguses köögivilja ei kasvata, ainult eratarbijale suviseks värskeks tarbimiseks.

Soodsate ilmade korral loodab Tiigemäe esimesed kartulid võtta jaanipäeva paiku.

Õunakasvatajana lisab naine, et parasjagu on õunapuude õitsemisaeg ja õunaaed on õites nagu tavaliselt. „Õiemerd pole ei liiga vähe ega palju. Ainuke mure: kuumade ilmadega õitsevad need väga ruttu ära ja ei tea, kas tolmelda ikka jõuavad.”