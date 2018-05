Soe ilm püsib ja metsad muutuvad aina tuleohtlikumaks

Suviselt soe kevad jätkub ja aiasõbrad võivad külmaõrnad taimed nüüd südamerahuga välja istutada. Tõsi, kastmist ei tohi unustada.

Ilmateenistuse andmeil ulatub õhutemperatuuri number mitu nädalat maikuu keskmisest (Eestis on maikuu keskmine 10 kraadi ringis) tunduvalt kõrgemale. Kellele siis soe ei meeldi, aga tuleb tunnistada tõsiasja, et sooja kõrval on ilm püsinud ka pikalt kuiv. Seetõttu on tuleoht meie metsades vaatamata lopsaka leherüü saanud puudele ja põõsastele väga suur ja kasvab veel, kuna ilmaprognoosmudelid on ses osas ühte meelt, et ilm püsib kuiv maikuu lõpuni.

Tänu millele me tänavu sellist tavatult sooja kevadet nautida saame?

„Õhu juhtvool ehk jugavool, mis ümber põhjapoolkera läänest itta liigub, on sattunud sel aastal justkui liiklusummikusse,” ütleb Ilmateenistus oma pressiteates. „Jugavool, mis aitab Atlandi niiskeid madalrõhkkondi Põhja-Euroopasse ilma tegema, on tõusnud praguseks kõrgetele laiustele ja kulgeb üsna südasuvist liini mööda üle Barentsi mere. Tavapäraselt jääksime praegusel aastaajal jugavoolule jalgu ja Eesti ilm oleks sageli sajune ning tuuline. Aga ei ole, kuna Põhja-Euroopa ilma valitsevad praegu enamjaolt kuivad kõrgrõhkkonnad, mis on läänevoolu blokeerinud.”

Lisaks kaardub kõrgrõhuala serva mööda lõunast põhja sooja õhku. Tulemuseks on tuleohtlikud metsad ning Skandinaavia mägedes liiga kiiresti sulava lume tõttu tekkinud üleujutused.

Euroopa lõuna- ja idapoolne osa kannatab aga madalrõhkkondade all tugevate äikesevihmade käes, kus lisandina pakutakse rahet, tugevaid pilvealuseid tuulepuhanguid ning keeristorme.

Pikemad ilmamudelid on arvutanud, et õhu juhtvoolu ummikseis jätkub ka juunis ning praktiliselt terve Euroopa jaoks tähendab see keskmisest 3-5 kraadi soojemat ilma.

Hea on see, et merevesi soojeneb kiiremini ning Pärnu ja Haapsalu ümbruses, samuti Saaremaa ja Hiimumaa randades on vesi juba suplussoe.

Nagu öeldud, on soojal ilmal on ka oma varjuküljed, näiteks põllumehi kimbutav põud ning süttivad metsad. Lõpptulemusena võib langeda nii vee kui õhu kvaliteet.

Siseminister Andres Anvelt paneb inimestele südamele, et ilus soe ilm on tekitanud metsades väga suure tuleohu ja praegu võib põleng süttida väiksemastki asjast. Lahtise tule tegemine looduses on keelatud ja isegi RMK lõkkeplatsidel tasuks lõkke tegemisest võimalusel hoiduda.