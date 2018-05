Tartumaa mees kasvatab põllul sparglit

Kõige saagiküllasem aeg on kevad, kui igast pesakonnast esimesed nupud välja tulevad, edasi sõltub kõik ilmast. Spargel on hästi tundlik. Kui läinud aastal oli maikuu algus jahe, korjas Margo esimesed varred alles 20. mail, tänavu aga juba 8. mail. Korje kestab keskeltläbi kuus nädalat. Enamasti lõpeb hooaeg jaanipäevaks.

Korjatud spargel püsib nädala külmkapis kenasti. See hakkab tasapisi kärbuma altpoolt, koondades elujõu tippu, et hoida seda värskena.

Sparglikasvatust ta esialgu suurendada ei plaani, vaid püüab pigem rohkem saaki kätte saada. See tähendab aga pidevat võitlust ühe suure vaenlasega, umbrohuga. „Võitlus on puhas käsitöö,” sõnab ta. Margo on proovinud vagudele põhumultši panna, ent see pärssinud sparglikasvu. Spargel on õrn taim, kui nina mullast välja pistab: igast väiksest kriimust hakkab puituma või kasvab kõveraks.

Margo on proovinud umbrohtu tõrjuda soolalahustega, kuid see pole aidanud. Ta viljeleb mahedalt ja siin ta järeleandmist ei tee. „See on maailmavaate küsimus.” Ta on olnud aastaid mahepõllumajanduse propageerija ja keeldub umbrohtu keemiaga tõrjumast. Meie kaubanduses pakutava kaugelt maalt pärit spargli puhul ta keemia kasutamises ei kahtle. „See ei saaks siis sellise hinnaga müügil olla,” lisab ta.

Erto talu on tuntud ka kui mahetalu, kus kasvab kapsaid, kaalikat, porgandit, mustjuurt, sibulat ja pastinaaki. „Pastinaaki söön kartuli asemel,” ütleb Margo.

Talul on maad 300 hektari ringis, pool on rohumaa, teine pool vilja all. Köögiviljale kuulub paar hektarit, millest sparglile 0,4 hektarit. Tee ääres on näha ka veiseid ja sel aastal sündinud vasikaid.

Erto tallu kolis Läänemaalt pärit Margo perega Tartust kuus talve tagasi. Abikaasa Kairi vanemad ei olnud enam talupidamisest huvitatud. Maaülikoolis veterinaariat õppinud Margo on praktiseerinud talupidamist ka Saksamaal. Veel on ta töötanud mahepõllunduse lektori ja nõustajana. Spargli kasvatamist õpetada ta veel aga ei söanda, sest teab enda arvates sellest veel liiga vähe. Ise on ta vaadanud internetist paari tunni jagu videosid, kõik muu põhineb katse ja eksituse meetodil.

Margol on põllul vähemalt kuut sorti sparglit. Üks on selgelt heledam ja seda võiks kasvatada ka mullavao sees valge spargli kasvatusmeetodi järgi.

Kuigi aasta-aastalt tarbijate teadlikkus kasvab, on spargel Margo hinnangul toode, mille müügiga tuleb vaeva näha. Ühel hetkel oli tal külmikusse kogunenud 100 kilogrammi sparglit. „Aga kui see ära viidi, oli jälle mõnus tunne,” märgib ta. Tema klientideks on restoranid, ökopoed ja Tallinna Kaubamaja. „Müügiga peab ikka vaeva nägema,” tunnistab ta.

Aga ta on kohanud ka suhtumist: kust sa tulid selle peale, et seda müüa, mul kasvab see aianurgas ja sa küsid selle eest veel raha.

SPARGEL

Sparglit võib tarvitada toiduks värskelt ja kuumtöödeldult.

Enne valmistamist tuleb spargli puised alumised otsad ära murda või lõigata.

Sparglit tuleb aurutada, keeta, röstida või grillida suhteliselt kergelt.

Kaaslaseks sobivad hästi muna, peekon, kala ja juust. Spargel passib suppidesse, pirukatesse, salatitesse, risotodesse, pasta- ja vokiroogadesse.