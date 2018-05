Euroopa suurim mahetootja kasutab moodsaimaid seadmeid

Rasked üleminekuaastad

Ettevõtte areng on olnud tormiline. Üleminekuaeg mahetootmisele kulges raskelt, sest tootmine käis mahepõhimõtte järgi, mis on kulukam, aga klientide käest ei saanud veel mahemärgi puudumise tõttu väärilist hinda küsida.

Kui tavapõllult tuleb Leedus keskmiselt 4,95 tonni nisu hektari kohta, siis Auga saab oma mahepõldudelt keskmiselt 4,1 tonni. Seda vahet on järjest vähendatud ja eesmärk on veelgi saagikust parandada. Kaunviljasaak Augas isegi tavapõllumajandusest suurem. Miks? Ega täpset põhjendust polegi. Aga üks soodustav faktor on hea väetis. Auga ökofarmides kasvab 3500 lehma, kelle sõnnik on suurepärane väetis. Lehmad annavad aga ka mahepiima ja tänavu hakkas ettevõte seda müüma, täiendades juba niigi mitmekesist tooteportfelli.

Augal on õlitootmiseks oma rapsipõllud, kuigi mahedal kujul on rapsi kasvatada ülikeeruline. Auga viljeleb mahepõllumajanduses klassikalist põllukultuuride vahetamise süsteemi. Ühel aastal kasvab põllul vili, teisel jällegi lastakse maal viljast puhata ning sinna külvatakse näiteks oad.

Kuigi ettevõte peab oma koduturuks Baltikumi, on võetud sihiks terve maailm.

Supid viivad maailma

Praegu läheb juba kuni 80 protsenti Auga toodangust eksporti. Toodete lipulaev on mullu turule toodud valmissupid, mis said kohe edukaks. Supid andsidki ettevõtte hoogsa tõuke, sest need aitavad väärindada enda kasvatatud toorainet.

Auga suur eelis on, et kogu tootmisahel on enda kontrolli all. Kõik Auga supid, mida saab ka Eestis osta, on gluteenivabad ja sobivad veganitele.

Uutele turgudele jõuda pole lihtne, läbirääkimised võivad kesta aastaid. Aga kui kuhugi sisse saadakse, on potentsiaali palju. Erinevalt köögiviljadest ja seentest saab suppe transportida maailma teise otsa, ilma et nende kvaliteet kannataks. Need on transpordikindlad ja neil on piisav säilivusaeg.

Peamised piirkonnad, kuhu suppe viiakse, on Soome ja teised Skandinaavia riigid, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Itaalia. Neid pakutakse näiteks IKEA poodides Jaapanis.

Läbirääkimised käivad USA turule jõudmiseks.

Uudsed pop-up-farmid

Auga puhul ei tähenda mahetootmine juurte juurde tagasiminemist. Põldu ei künta hobustega, vaid soetatud on kõige ajakohasemad seadmed.

Seenevabrikus on välja mõeldud eriline kasvatusviis. Algul tõmmatakse põhu-, kanasõnniku- ja turbakiht, kus on seeneniistiku algmeks nisuseemned sees, spetsiaalse lindi peal kasvurennidesse. Mõne päeva möödudes on rennides seeneniidistik juba näha, justkui kerge vatikiht.

Esimesed seened korjatakse 17 päeva pärast, sest neile tuleb teha harvendust. Ühelt ruutmeetrilt saab 26 kilogrammi seeni. Kui seened korjatud, tõmmatakse põhu ja kanasõnniku segu, kus seened kasvasid, uuesti auto peale ning küntakse põllul mulla sisse.

Supivabrikus on näha kogu tootmisliini peale vaid mõnda inimest, kelle ülesanne on arvutiekraanilt jälgida robotite tööd.

Kanafarmis pole ühtegi töötajat. Kogu piirkond on kaamerate vaateväljas. Metsloomade eest kaitseb kanu elektriaed. Suuri röövlinde ei pidavat seal piirkonnas elama. Toitmine ja söötmine käib mehhaniseeritult. Toidupaaki peab täitma kord kuus, veepaaki kord nädalas. Ainult üks töötaja käib kaks korda päevas läbi mune korjamas. Neid ei pea ta ka korjama kanade vahelt, vaid need toob temani lint. Ühe tuhandepäise farmi munade korjamiseks kulub veerand tundi.

Pop-up-põhimõttel toimiva farmi mudeli on Auga ise välja töötanud. Kui põld rohust tühjaks süüakse, tõstetakse farm edasi uude kohta. Tõstmise käigus tehakse maja täiesti puhtaks ning desinfitseeritakse, et haigused ei leviks. Farmi juures on päikesepatareid, kust suvisel ajal saab farm kogu elektri ja enamgi veel.