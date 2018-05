Vesi on endiselt külm: suplusvee temperatuurid jäävad alla 20 kraadi

Ilmateenistuse andmetel on kõige soojem merevesi Haapsalus - 18,5 kraadi. Siseveekogudes on kõige soojem vesi Tänassilma jões 19,4 kraadiga ja Emajões 18,9 kraadiga.

Madalaim veetemperatuur on mõõdetud meres Hiiumaal Ristnas, kus veesooja on vaid kaheksa kraadi, ning siseveekogudest Lõve jões 9,5 ja Kunda jões, kus veesooja on 11,2 kraadi.