Saialille on väga lihtne kasvatada

Köögis on saialille kasutatud safrani odava aseainena, sellega on maitsestatud ja kollakamaks toonitud riisiroogasid, saiatainast, kuid ka kohupiima, võid ja juustu. Saialillelehti võib maitseks lisada hautistele, värvikaid õisi aga salatitesse ja roogade kaunistuseks. Saialilleõisi on lisatud ka õunakeedisele ning õuna- ja pirnikompotile. Maitsestage siiski mõõdukalt, sest saialille iseloomulik lõhn ei pruugi kõigile meeldida ning tema maitsegi on kergelt mõrkjas. Tahan sel suvel proovida, kuidas maitseb ricotta, mida on täiendatud saialille keelõitega.

Üks meie innukamaid ravimtaimede tutvustajaid, paljude heade raamatute autor Aili Paju on kirjutanud, et kui inimene on elus kokku puutunud mõne mõjusa ravitaimega, siis see kohtumine jääb meelde. „Olgu siis taim vaigistanud valu, võtnud ära paistetuse või teinud midagi muud head.” /…/

Saialille kõik osad – lehed, juured, eriti aga õisikud – on tugeva põletikuvastase toimega, pidurdades isegi nii vitaalsete mikroobide kasvu, nagu stafülokokk või kolibakter. Saialill pärsib viiruste levikut. Toimeained on mõruaine kalendiin, triterpeenid, parkained, saponiinid, salitsüülhape. Leidub ka karotinoide, flavonoide, vähesel määral alkoloide, eeterlikke õlisid ja orgaanilisi happeid.

/…/ „Sel taimel on sapieritust soodustav, rahustav, haavandeid (haavu) parandav toime.” /…/ Saialille on soovitatud kehvveresuse, kiiritushaiguse ja pahaloomuliste kasvajate raviks.” Saialillelt on abi saadud maksa- ja sapiteede põletiku, haavandtõve, veeni- või igemepõletiku, vedelikupeetuse, kurguvalu, kuiva ja lõheneva naha, väsinud silmade, menstruatsiooni- ja üleminekuea vaevuste, põletuse, kõõma, herpese jpm korral; taime värske mahlaga on leevendatud putukahammustusi.

Rahvameditsiinis on pruugitud saialillesalvi, -teed, -tõmmist, -õli ja tinktuuri.

Õhukese kihina alusele laotatud saialilleõisikuid kuivatage talvevaruks hämaras ja soojas (u 40 kraadi) hea ventilatsiooniga ruumis.

Olen saialillelt abi saanud igasuguste nahahädade ja sapipõiepõletiku valu korral. Viimati oli saialillesalvist kasu alles mõne päeva eest. Pakkisin enne maale sõitu kiiruga asju ja lõin parema jala hooga vastu lauanurka. Matsu saanud koht on kedrakondist natuke allpool. Mõtlesin, et valu läheb üle. Kahetunnise autosõiduga läks see paraku hullemaks ja jalg paiste. Õnneks oli mul kaasas saialillesalv ja muud polnudki tarvis – määrisin õhtul jalga mitu korda ja valu vähenes, hommikuks oli ka paistetus alanenud.

Mõned retseptid

Saialillesalvi teen ma hästi nahka imenduva searasvaga ehk siis nõnda, nagu ema kunagi õpetas. Korjake päikesepaistelisel ennelõunal (eeterlike õlide sisaldus ja ravitoime olevat suurim kl 10–13 korjatud õites) suur peotäis saialilleõisikuid. Noppige keeleõied ära. Sulatage (pliidil või veevannil) 200 grammi searasva. Segage siis äranopitud keelõied sularasvaga ja kuumutage natuke. Siis tõstke kauss pliidilt ja jätke mõneks tunniks tõmbama. Seejärel sulatage rasv uuesti, kurnake läbi marli või sõela ning valage salv enne hangumist väikestesse purkidesse. Hoidke salvi külmikus.

Searasva ei ole poest alati saada ning kasutada võib ka hanerasva, koorevõid, oliiviõli, mesilasvaha, kookosrasva, mandliõli, shea-võid jm.

Suvel saialilleõli tehes pange väikesesse purki peenestatud õisikuid ja lisage head toiduõli, kuni purk on triiki täis. Jätke purk päikeselisse kohta nädalaks seisma, siis võib kasutama hakata. Ka õli hoidke külmikus.