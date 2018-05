Dolomiiditoodetel on rohkelt kasutusvõimalusi

Tegelikult ei pruugi dolomiiditooted üldse väga palju maksta. Näiteks meetrilaiune ja kolmekümne sentimeetri sügavune vett ja mustust tõrjuva ainega töödeldud aknalaud maksab 13,5 eurot pluss käibemaks. Fassaadi hinnad algavad 25teurost ruutmeetri eest. Muidugi on ka kalleid tooteid, aga inimeste soovid ja võimalused ongi erinevad. Suure tootmise protsessis tekib nii või teisiti jääke, neid müüakse meistrimeestele kokkuleppehinnaga.

Kõige rohkem tellitakse firmast kaminadetaile, põranda- ja seinaplaate, mahult on kõige suuremad fassaaditellimused. „Näiteks Eesti Maaülikooli Tallinna maantee algusesse jääva õppehoone tarvis tootsime üle 7000 ruutmeetri. See oli tõsine kondiproov, aga tänu sellele saime Eestis kanna maha. Praegugi läheb mul Tartusse sisse sõites süda soojaks, kui seda hoonet vaatan. Viimasel ajal on hästi populaarseks muutunud koorukeseks nimetatav fassaadikivi, millega on kaetud näiteks Rakvere kinomaja,” räägib Kirsipuu.

Kivitöötleja kogemusele tuginedes kinnitab Kirsipuu, et tema alal jääb loodus alati peale ning sellega tuleb kliendilgi arvestada. „Ma ei tea kunagi päris täpselt, mis muster või toon plokist välja tuleb. Kui klient tahab ikka täiesti ühes toonis seina, on vist targem värvifirma või tehismaterjalide tootja poole pöörduda. Meie töötleme seda, mida loodus annab. See just ongi huvitav, et Eesti pisikesel territooriumil asuvate karjääride kivid on nii erinevad. Isegi meie enda karjääri piires võib väga mitut moodi kivi leida,” räägib ta.

Hea töödeldavuse tõttu on Orgita dolomiit populaarne skulptorite seas. Mitmel pool Eestis on korraldatud paepäevi, kus skulptorid on kasutanud just Orgita karjääri dolomiiti.

Kuigi Orgita Dolomiiditoodete prioriteediks jääb ehitusmaterjal, on neil teisigi tegevusharusid. Kogu karjääri kivimahust saab valmistoodanguks vähem kui kolmandik, sest iga väikest kivi pole mõtet pingi peale pannagi ja igast suurest plokist jääb midagi üle.

„Mis vähegi kõlbab, läheb ehitusmaterjaliks, aga jääke on ikkagi päris palju. Töö käib selle nimel, et valmistoodete osakaalu kasvatada. Seda saab teha arendades tehnoloogiat ja sortimenti, aga midagi tuleb peale hakata ka jääkidega,” selgitab Kirsipuu.

Nii hakati juba üsna ammu tootma killustikku. Eriliselt uhke on ettevõtte juht tunamullu ostetud võimsa ja suure tootlikkusega mobiilse kivipurustaja üle, millesarnast teist Eestis ei ole. Kaalub see 130 tonni ja kui kogu komplekti ühest kohast teise kolida, on vaja kaheksat treilerit. Purustajat saab hästi reguleerida ja toota nõutavaid killustikufraktsioone lühikese ajaga suures mahus.

„Liigutame masina sinna, kus maanteid ehitatakse. Pisikesi töid pole sellega mõtet teha, sest lõpptoote hind läheb liiga kalliks. Idee sain Tallinna-Pärnu maantee uuendamisest. Tööd leidis see masin isegi talvel,” räägib Kirsipuu.

Orgita Dolomiidis on palgal kaheksa inimest, neist kolm tegutsevad töökojas. Hooajati värvatakse lihtsamate abitööde jaoks tööjõudu juurde. „Võtame appi ka koolipoisse. Üks neist hakkas koolist vabal ajal meie juures taskuraha teenima ja arenes tipptegijaks, kelle peale saab alati kindel olla. Me võiksime hakata isegi kahes vahetuses tööle, nõudlust on, seadmeid saab osta, aga head kaadrit napib. Tegelikult võiks meie juures tööd saada isegi kakskümmend inimest, aga seda teed me ei lähe. Pigem teen vähem ja tublide meestega, kui et ajan asja suureks,” räägib Kirsipuu. „Meie kollektiivi pääsemisel on põhilised lojaalsus ja töötahe, tervist peab ka olema, sest kuigi töö on paljuski mehhaniseeritud, on ikkagi kohati tarvis ihurammu rakendada. Väljaõpe on meie poolt, aga töötajad peavad mõistma, et kes tahab midagi saada, peab ka andma, niisama tunniveeretajaid pole meil tarvis.”

Ülimalt rahul on Kirsipuu asjaoluga, et Orgita Dolomiiditooted on perefirma. „Selle suur eelis on, et võid lojaalsuses kindel olla. Mul on ka teisi äripartnereid olnud, aga need lülid ei pidanud. Kedagi teist ei saa nii usaldada nagu oma pere liikmeid.”