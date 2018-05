Välismaalased tundsid suurt huvi meie noore aedniku võistluse vastu

Noore aedniku võistlus on ellu kutsutud, et tutvustada aedniku ametit ja tuua kokku aianduse erialal õppivad noored. Samuti sunnib taoline üritus õpilasi oma professionaalseid oskusi näitama pingelises olukorras. Koolis mitu korda läbi tehtud töövõtteid tuleb sooritada kohtunike kriitilise pilgu all ja klassikaaslaste asemel jõudu katsuda võistlejatega teistest koolidest.