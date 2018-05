Noortalunike nutikus teeb vanadele silmad ette

„See kõlab nüüd küll üsna ebaloogiliselt,” olid noormehe esimesed sõnad, kui tema nimi võitjana välja kuulutati.

„Ma ei saanud tänavu võistluseks üldse harjutada, olin praktikal. Nii polnud mul alasid tehes kordagi sellist tunnet, et võiksin võita,” lausus Lääne-Virumaalt Väike-Maarjast pärit Lindret pärast auhinnatseremooniat. „Kahel varasemal aastal sain kolmanda koha. Tegelikult pole ju üldse paha ka korra võita.”

Teise koha saavutas noortalunik Lauri Mukk, kolmandale kohale tuli Anti Viirmets Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist.

Eelmise aasta võitja Felix Lavrentjev tunnistas, et on oma lõpptulemuses pettunud, kuid rõõmustab kolme alavõidu üle. „Esimesed alad läksid liigse pinge tõttu tiitlit kaitsta üsna aia taha, siis lõin tulemusele käega ja kohe hakkasid alad paremini välja tulema. Kuid jah, esikolmikusse seekord ei pääsenud,” nentis ta.

Noortalunike mitmevõistlusel osales tänavu neli tüdrukut, kõik esimest korda ja neist Võrumaalt võistlema tulnud noortalunik Karin Sabalisk tuli, nägi ja võitis. Kuigi Sabalisk õppis eelmisel aastal Järvamaa Kutsehariduskeskuses taimekasvatust, läks siis see võistlus temast kuidagi mööda. „Tänavu sain info e-kirjaga ja kohe mõtlesin, et tulen proovin. Muidugi olen üllatunud, et mul kohe nii hästi läks,” rõõmustas ta.

Harjutada sai Sabalisk vanemate ja vendade talumajapidamistes. „Vanematel ja kahel vanemal vennal on loomad, käisin neid mõõtmas ja nende juures sain harjutada ka lüpsimasina kokku-lahtivõtmist. Teised alad olid harjutatavad oma talumajapidamises,” kõneles neiu.

Nii läkski Sabaliskil ootuspäraselt kõige paremini traktoriga täpsussõit ja lüpsimasina hooldus. Kõige halvemini kasti valmistamine. „Panin algul lihtsalt lauad valesti kokku ja nii kuluski rohkesti aega,” kõneles ta.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja eriauhinna saanud Marie Rätsepso sõnas, et noortalunike mitmevõistlus oli talle kui pealinna neiule väga meeldiv kogemus. „Olen põline Tallinna tüdruk, esimest aastat õpin maaülikoolis põllumajandust, kuid päris mütsiga lööma ma siia ei tulnud,” selgitas ta. „Harjutasin tädi lihaveisekasvatuses Raplamaal ja käisin Järvamaa Kutsehariduskeskuses.”

Selleks leidis ta aega kooliskäimise kõrvalt. Kuna neiul oli närv võistluspäeval päris suur, siis mitmel alal ta tulemusega rahule ei jäänud. „Püüdsin küll igal alal anda parima, kuid kõik ei sujunud nii, nagu tegelikult oskasin. Eriti jäi kripeldama põllusuuruse määramine sammudega, kuid järgmisel aastal tulen ja teen paremini,” kinnitas Rätsepso.

Võistluse peakorraldaja, Järvamaa kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Aive Kupi sõnutsi annab 18 korda toimunud noortaluniku võistlus noortele põllumeestele võimaluse teiste koolide sama eriala õpilastega tuttavaks saada ning omavahel mõõtu võtta. „Kõik ülesanded olid väga praktilised, neid oskusi läheb noortel kindlasti tulevases töös tarvis,” kinnitas ta.

Kõik 18 aastat noortalunike kompleksvõistluste korraldamise juures olnud Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Vello Vilu tõdes praeguste noorte nutikust. Traktorite täpsussõidu kohtunikuna tegutsev Vilu meenutas, kuidas esimestel aastatel võistlesid õpilased traktorga T-25 ja praegu tehnika tippmudelitega.

Kuigi praeguseid traktoreid on juhtida tunduvalt kergem, on selleks vaja palju suuremaid teadmisi ja kogemusi. „Traktorist, kes võistles omal ajal T-25ga, nüüdisaja traktoriga ilma väljaõppeta ei pruugi hakkama saadagi, vastupidi aga küll,” nentis ta. „Tänapäeva noor võib T-25 kabiini sattudes olla esmalt küll natuke segaduses, kuid katsub siis kange, ja usun, et saab hakkama,” arutles ta.

Vilu on seda meelt, et põllumajandust õppivatel noortel on igal ajal tähtis oskusi teistega võrrelda. „Võistluspinges ennast proovile panna annab tööeluks väärt kogemuse. Ka noortalunikke võiks võistlemas rohkem olla. Neilegi kulub see marjaks ära, noortalunike kompleksvõistlusel saab oskused proovile panna kümnel alal.”

Tulemused

Parim noortalunik Meelis Lindret

Noorim võistleja Raido Milvaste

Parim noorperenaine Karin Sabalisk

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja eriauhind – Marie Rätsepso

Alade parimad

Traktori täpsussõit – Feliks Lavrentjev ja parim tüdruk Karin Sabalisk

Põllukultuuride seemnete tundmine ja viljakoti kaalumine – Robin Randaru

Põllu suuruse määramine sammudega – Raido Milvaste

Väetise külvinormi arvutamine – Feliks Lavrentjev

Või valmistamine purgis – Meelis Lindret

Lüpsimasina hooldus – Karin Sabalisk

Tõstukiga ladustamine – Felix Lavrentjev

Saeketi vahetus – Lauri Mukk

Kasti valmistamine – Felix Lavrentjev