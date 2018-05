Eesti looduslike pühapaikade kaart on kõigile vabalt kasutada

Kaardirakendus koondab enam kui 1100 erinevat pühapaika, mis on varasemalt kantud Maa-ameti kultuurimälestiste, looduskaitse, pärandkultuuri, ristipuude, kohapärimuse ja põhikaardi kihile või on kaardistatud looduslike pühapaikade inventuuri käigus. Rakendus on eriti kasulik metsaomanikele, metsamajandajatele ja neile, kes tunnevad huvi looduslike pühapaikade ning Eesti kultuuripärandi vastu.