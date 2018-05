Noored kaselehed sobivad salatisse

Maret Makko soovitab kuni jaanipäevani kaselehti salatites kasutada, hiljem muutuvad need liiga kõvaks ja puiseks. Lehti võib panna toitudesse ja jookidesse värskelt või eelnevalt korraks keema ajades. Võib külmutada või kuivatada ja talveks säilitada.

Kesk-Euroopas valmistatakse kaselehtedest tervistavat toormahla, meil tehakse pungadest ja lehtedest teed.

Noori lehti ja pungi võib hakkida salatisse, supi ja ürdisoola sisse, paja- ja vormiroogadesse, maitsevõisse ning maitsestada porgandiroogi.

Kuivatatud lehti on hea jahvatada rohejahusse ja maitsesoola lisandiks. Kase noored lehed ehk hiirekõrvad on tugevalt magusa maitsega ja neid on hea hakkida võileibadele katteks, segada riivitud toiduainetega ja riputada muudele roogadele. Neist saab koduseks tarvitamiseks valmistada ka hiirekõrvaviina.

Kaselehed, eriti pungad, toimivad antiseptikuna viiruste ja seente vastu, ahendavad limaskesti ja mõjuvad ergutavalt. Kasest saab seega igati leevendust kevadväsimuse korral. Kaselehed sisaldavad eeterlikke õlisid, mille hulk ja koostis vahelduvad sõltuvalt kasvupiirkonnast ja aastaajast. Kõige rohkem on seda hiirekõrvades.

Lehtedes on C-, B2- ja B3-vitamiini, karotenoide, valku, parkaineid, mõruaineid ja vaikaineid. Samuti on seal metüülsalitsülaati, seskviterpeenoksiide, naftaleeni, tanniine, flavonoide ja fenoolhappeid. Mineraalidest on lehtedes enim kaaliumi, kaltsiumi, mangaani, tsinki, seleeni, fosforit ja magneesiumi.

Kaselehti ei maksa kasutada südame- või neeruhaigustest tingitud paistetuse puhul.

Irje Karjus on Maa Elus kirjutanud, et juba kaselehtede korjamine ise on tervendav, sest kase eeterlikud õlid mõjuvad meie hingamisteedele ja teevad meeled tundlikuks. Kaski tuuakse tuppa suvistepühadeks, kus see puhastab ruumi raskest energiast ja laeb selle uuesti värskete aroomidega.

Karjus jagas ka retsepte, kuidas kaselehti kasutada. Kui sul on palavik, tee kaselehe ja -pungade teed: pane 1 tl pungi ja lehti 1 tassi kuuma vee sisse, hoia 15 minutit ja joo.

Naha tervendamiseks joo kasepungateed: pane 1 tl pungi ja lehti 1 tassi kuuma vee sisse, hoia 15 min ja joo.

Kasepungatee aitab samuti palavikku langetada.

Korja värsked kaselehed pange ja hoia tunnike. Pista jalad pange lehtede vahele, tunned, et need on kuumaks läinud. Tee selliseid „vanne” lihasevalude korral.