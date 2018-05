Võilill ei lase enneaegselt vananeda

Tänapäeval ravitakse võilillega nahahaigusi, lümfiteede põletikke, kehvveresust, parandatakse seedekulgla tööd ja maksa ainevahetust. Võilille mõruained on organismile äärmiselt kasulikud, ergutavad mao ja seedenäärmete tegevust ja soodustavad toidu seedimist.

Võilill ületab mis tahes aedvilja toitainerikkuse poolest. Taim sisaldab organismile vajalikke happeid (nt amino- ja rasvhappeid), suhkruid (nt inuliini – inuliini lagunemisel soolestikus moodustub fruktoos, mis on kõige magusam looduslik suhkur), mineraale (raud, tsink, boor, kaltsium, räni, kaalium) ning vitamiine A, B , C ja D.

Võilillel süüakse kõiki osi – õisi, varsi, lehti ja juuri. Juur sisaldab kõige rohkem toimeaineid just õitsemise ajal. Juured sisaldavad organismi tugevdavaid aineid, nagu glükosiid taraksatsiin, valkained, inuliin, mõruained, küllastumata happed.

Võilille on ammu kasutatud diureetikumina. Teadlased on arvanud, et võilille diureetiline aktiivsus võib olla tingitud suurest kaaliumisisaldusest lehtedes ja juurtes. Enamik tavapäraseid diureetikume vähendab kaaliumi hulka organismis, kuid võilill sisaldab nii palju kaaliumi, et hoolimata diureetilisest toimest see kaaliumisisaldust ei langeta.

Uuringud on näidanud, et võililleekstraktist on abi maksa-, käärsoolevähi ja melanoomi ravimisel.

See tugevatoimeline juur parendab verd ja immuunsüsteemi – ravib eesnäärme-, kopsu- ja teisi kasvajaid paremini kui keemiaravi. Need vähivormid avalduvad tavaliselt vanematel inimestel. On juhtumeid, kus arstid seostavad kasvaja taganemist võilillejuuretee joomisega.

Võilillejuuretee maitse pole meeldiv, aga see on kindlasti mugavam kui kannatada keemiaravi või kiiritusravi. Traditsioonilised vähiravi viisid kahjustavad immuunsüsteemi, tappes kõik rakud, isegi terved. Võilillejuurel on vastupidine efekt – see tugevdab immuunsüsteemi ja tapab ainult haigeid rakke. Alati on mõistlik konsulteerida arstiga ja anda teada, milliseid täiendusi toitumises teete.

Võilille juured ja varred sobivad diabeediraviks. Need stimuleerivad insuliini teket kõhunäärmes, mis omakorda stabiliseerib veresuhkrut. Kui on vaja vabaneda toksiinidest, siis võililletee aitab. Maks toodab seedesüsteemis sappi, filtreerib verd kemikaalidest. Võilille vitamiinid ja mineraalid aitavad maksa puhastada.

Võililles on palju antioksüdante ja C-vitamiini, mis hävitavad näiteks baktereid, kes põhjustavad kuseteede infektsiooni. Kui juua iga päev võililleteed, võib probleem kaduda.

Võilille lehed on mõrud, kuid täiesti söödavad. Lehtedes on rohkesti kiudaineid, mis parandavad soolestiku talitust. Kiudained vähendavad rasvumisriski, südamehaigusi ja ärritatud soole sündroomi.

Lehtedes on rikkalikult A-vitamiini – üks peotäis sisaldab 100 protsenti päevasest vajadusest. A-vitamiini on tarvis hea nägemise jaoks, see väldib ka naha enneaegset vananemist. Kui ei taha süüa mõrusid lehti, võib lehed lisada hommikusmuutisse. Segage need mikseris kokku lemmikpuuviljadega, need tasakaalustavad mõru maitse.

Teena, tinktuurina, siirupina, toormahlana ja vannivette panduna aitab võilill leevendada kroonilist reumavalu, podagrat, ekseeme, sügelust, ravib ebapuhast nahka, väikesi põletushaavu, tedretähne ja konnasilmi. Kevadise organismi tugevdava ja puhastava teekuuri pikkus võiks olla 4–6 nädalat, juuakse tass teed kaks korda päevas.

Ettevaatlikult peaksid võilille suhtuma madala vererõhuga inimesed. Tasub teada, et sapieritust suurendades võib võilill sapikivid liikvele lükata. Võilille kasutamine võib suurendada mao happesust ja suures koguses tarbides põhjustada iiveldust ja kõhulahtisust.

Mida võilill teeb?

Üks tõhusamaid toksiinide väljutajaid: vere, lümfide ja maksa puhastaja.

Soodustab maksafunktsiooni ja sapi sekretsiooni.

Suurepärane puhastaja maksa ülekoormuse korral (hepatiit, sapipõie probleemid).

Kasutatakse põletike vastu.

Suure raua- ja tsingisisalduse tõttu kasutatakse aneemia ravis.

Kasutatakse krooniliste haavandite, liigeste jäikuse ja tuberkuloosi ravis.

Kasutatakse diureetikumina.

Tapab vähirakke.

Võilillelehed vähendavad tselluliiti, alandavad üldkolesterooli ja suurendavad head kolesterooli.

Soodustab heade soolebakterite – bifidobakterite ja laktobatsillide kasvu, paraneb kaltsiumi ja magneesiumi imendumine.

Tasakaalustab veresuhkrut ja aitab diabeeti kontrolli all hoida.

Alandab vererõhku.

Takistab neerukivide ja -liiva teket.

Aitab seedehäirete, gaasivaevuste, kõhukinnisuse ja hemorroidide vastu.

Aitab kaalu langetada.

RETSEPT

Võilillenupumaius