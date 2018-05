Kalandussektor saab taotleda koolitus- ja praktikatoetust

2018. aastaks on riigieelarvelistest vahenditest eraldatud nii praktikatoetuseks kui ka koolitustoetuseks 10 000 eurot ehk kokku 20 000 eurot.

Kalamajanduslike toetuste valik põhineb eelmiste aastate riiklike arengutoetuste andmise kogemusel ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) saadud andmete analüüsil. «Analüüs ning eelarve kasutus näitavad, et kalandussektoris on endiselt vajalik anda koolitustoetust. Praktikatoetuse andmist jätkame, et Eesti Maaülikooli uuel kalapüügi ja vesiviljeluse õppekaval õppijatel oleks praktikakohtade saamiseks paremad võimalused,» ütles maaeluminister Tarmo Tamm.