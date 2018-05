Miks Eesti põllumees saab kreeklasest poole vähem toetust?

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus toob välja, et kõige suuremad on toetused Maltal ja Küprosel, kuid neid võib pidada erandiks, sest tegemist on väga väikeste riikidega, kus on teistsugused tingimused.

Suuremate toetustega riigid on veel Belgia, Holland ja Kreeka, kus otsetoetused hektari kohta on umbes 400 eurot. Üle 300 euro on otsetoetused Taanis, Saksamaal ja Itaalias. Kõige väiksemad on otsetoetused peale Balti riikide Rumeenias, Bulgaarias ja Portugalis.

Säärane kõrvalseisjale ebaõiglasena tunduv seis põhineb ajaloolistel kriteeriumidel ja Eesti põllumajanduse seisul ELiga liitumise ajal.

„Eesti „häda” on selles, et 1990ndatel oli põllumajandus madalseisus ja meil läks väga palju maad põllumajanduslikust kasutusest välja. Kui liitusime ELiga, oli meil toetusalust pinda natuke üle 800 000 hektari, nüüdseks on see kasvanud ligi miljoni hektarini. Hektarite arvu kasv on osaliselt ära söönud kokku lepitud toetuse suurenemise,” selgitab Sõrmus.

Mis edasi?

Euroopa Komisjon on avaldanud ELi eelarvekava aastateks 2021–2027.

Sõrmus tõdeb, et Eesti põllumajanduse otsetoetused jäävad ka järgmisel eelarveperioodil tunduvalt alla ELi keskmise, kui me ei suuda eelseisvatel läbirääkimistel saavutada olulist läbimurret.

„On positiivne, et komisjon tegi ettepaneku otsetoetuste taset hektari kohta liikmesriikide vahel ühtlustada ELi keskmise suunas, kuid kahjuks ei saa rahul olla toetuste suure erinevuse vähendamise ulatusega,” ütleb Sõrmus. „Seadsime juba aastateks 2014–2020 eesmärgi, et meie otsetoetused moodustavad vähemalt 90 protsenti ELi keskmisest, kuid tundub, et me ei suuda seda taset saavutada isegi 23 aastat pärast ELiga liitumist. Ligikaudne arvutus näitab, et praegu on jutt pigem natuke rohkem kui 80 protsendi tasemest.”

Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban kinnitab, et Euroopa Komisjon toetab otsetoetuste ühtlustamist riikide vahel.

„Kuna eelmisel perioodil algas ajaloolistest kriteeriumidest eemaldumine ja toetuste ühtlustamine riikide vahel, on tähtis sellega jätkata. Eesmärk on, et Eestis tootjate otsetoetused oleksid ELi keskmisel tasemel,” rõhutab Gorban.

Otsetoetust hektari kohta liikmesriikide vahel ühtlustatakse ELi keskmise suunas. Kõikidel liikmesriikidel, kelle otsetoetused jäävad keskmisest alla 90 protsendi, vähendatakse liikmesriigi praeguse taseme ja keskmisest 90 protsendi taseme vahet 50 protsendi võrra.

Miks toetused erinevad?

Selgitamaks, miks ikkagi eri riikides on sedavõrd suur vahe põllumeestele makstavates toetustes, tuleb Gorbani sõnutsi vaadata ajaloos tagasi. „ELi otsetoetused loodi 1992. aastal MacSherry reformiga, kui kaubanduspoliitika liberaliseerimise vajadusest tingituna alandati ühenduse välispiiril rakendatud tollitariife, mis alandas siseturu hindasid lähemale maailmaturu hindadele,” räägib ta.

Kompenseerimaks reformi tõttu vähenenud põllumeeste sissetulekuid, viidigi sisse otsetoetused. Näiteks teraviljatoetuse suuruse määramiseks võeti arvesse reformi rakendamisaegne kasvupind, keskmine saagikus ja teravilja hinnalanguse ulatus (63 €/t). Nende kolme elemendi korrutis andiski liikmesriigile teraviljatoetuse summa.