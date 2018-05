Eestimaa on nii kive täis, et aedu võiks teha kõikjale

Kuusteist aastat kiviaiameistrina tegutsev Saad paneb südamele, et kiviaia tegemisel peab jälgima teatud põhimõtteid ja vaid kirjasõnas lahtiseletamisest ei piisa. „Ilma seguta laotud erikujulised kivid, suured raskused, seda peab näitama ja õpetama ning kogenud meistri käe all kohe ise ka proovima. Niisama entusiasmist, teadmata kiviaiaehituse põhitõdesid, ei tasu katsetada,” hoiatab ta.

Saad näeb, kuidas kiviaedu pusitakse ise teha, kuid selliseid aedasid tuleb iga kevad ümber laduda, sest enamasti on suured mitmetonnised aluskivid valesti paigaldatud. Katkise aia lahtivõtmiseks on vaja rentida kopp, mille tund maksab 35 eurot.

„Tunni ajaga ei tee midagi ära, sest väljavajunud kohti on tavaliselt mitu. Kiviaia parandamiseks kulub mitu kaheksatunnilist päeva. Parem teha siis üks kord ja korralikult, kas siis kiviaiameistrile makstes või koolitusel meistri käest oskusi omandades,” nendib ta.

Nii on Saadil tänavu koolitused neljas paigas, kuid mitte tema initsiatiivil, vaid kohalike kiviaiaaktivistide kutsel.

„Eestimaa on nii kive täis. Seda on kevadel eriti hea näha, kui puud pole veel lehtes. Kus on põld, seal on ka kivihunnik, suurem või väiksem. Väärtuslik, imekaunis looduslik ehitusmaterjal seisab ja võsastub. Kiviaedasid võiks kõikjal teha. See ei pea olema seotud ainult Lääne-Eesti või saartega,” kõneleb meister, sõites Järvamaal valminud pikima kiviaia juurde Paide linnas Roosna-Allikul.

„Siinsamas Järvamaalgi on näha, kui palju on kive põldude ääres. Kiviaiakultuur oleks vaja uuesti au sisse tõsta ja just sellepärast ma kibekiirel ehitushooajal üritangi enda nädalavahetuste arvelt leida aega koolitusi juhendada,” kinnitab ta.

Vahepealsel nõukogude ajal vajus kiviaedade ehitamine unustusse, siis veeti kivid kas kivipurustajasse tee-ehituseks või põllu äärde hunnikusse. Vanal ajal ehitasid talupojad mõisate juurde kiviaedu kohustuslikus korras.

Saad on seda meelt, et turistid saaksid kiviaedu vaatamas käia mitte ainult Saaremaal, kus ohhetamist ja ahhetamist on väga palju, vaid kogu Eestis. Saadi käe alla valmisid kiviaiad praegu vändatava Vargamäe mängufilmi „Tõde ja õigus” paikadesse. Kohtumajaks oleva vana Esna vallamaja ees üks ja teine Järva-Peetri kirikuaias taastatud paekiviaed.

„Kiviaed vaid rikastab looduslikku pilti. Tõsi, see on küll kallis, kuid kindlasti kõige kaunim, keskkonnasäästlikum ja kestvam. Kord hästi ehitatud kiviaed seisab sajandeid, enne sammaldub, kui laguneb. Mina annan oma aedadele eluaegse garantii,” lubab ta.

Kiviaia jooksva meetri hind, kui seda ehitavad kaks meest ja kopp, on 150 eurot, kui on endal kivid kohapeal paarisaja meetri raadiuses. Maksumus suureneb oluliselt, kui endal kive pole ja need tuleb kohale tuua. Transport on kallis.