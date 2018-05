Maria talus algab uhke hobufestival

„Kopliteks ja heinamaadeks on meil kasutada 100 hektarit maad, talu kõrval laiuv mets oma radadega lausa kutsub ratsutama,” kinnitab Maria talu peremees ja hobuentusiast Enn Rand.

Kuigi ratsutamas saab Pärnu kesklinnast umbes kolmekümne kilomeetri kaugusele jäävas Maria talus käia sisuliselt aasta ringi, on eeloleval ja ülejärgmisel nädalavahetusel põhjust tulla neilgi, kes hobust parema meelega distantsilt jälgivad, sest esmakordselt saab toimuma hobufestival „Maria kevad”. Osalejate arvult ja mastaabilt ületab see kõik varasemad siin aset leidnud üritused.

„Maria talu ratsakompleksis saab korraldada kõikide Eestis harrastatavate ratsaspordialade võistlusi, mistõttu oleks patt selline võimalus kasutamata jätta,” leiab poolteist nädalat vältava hobufestivali sportliku poole koordinaator, rahvusvahelise kategooria takistussõidu ja rakendispordi kohtunik Hillar Talts.

Juba täna algab Maria talu konverentsiruumides Eesti Hobusekasvatajate Seltsi avatud kevadseminar hobusetõugudest ja aretustööst, kus lisaks kohalikele spetsialistidele astuvad üles näiteks Itaalia, Austria ja Soome esindajad ning tutvustavad, kuidas nende koduriigis hobusekasvatajad ja riik omavahel suhtlevad ning aborigeenseid tõugusid kaitsevad ja säilitavad. „Loodan väga, et meie kasvatajad saavad siit häid ideid,” märgib Enn Rand.

Rakend kogub populaarsust

Korraldajad usuvad, et just rahvusvahelised rakendivõistlused pakuvad peale osalejate arvestatavat huvi pealtvaatajatelegi. Homme hommikul kell 10 algab rakendispordivõistluse koolisõit, laupäeval samal ajal täpsussõit ja pühapäeval maraton.

Taltsi hinnangul on publikul vast kõige põnevam jälgida kahest osast koosnevat maratoni ehk kiiruskatseid looduslike takistuste vahel. Sõitjad pääsevad rajale viieminutilise intervalliga ja rahvas saab kõike pealt vaadata, takistused ehk väravad asuvad Maria talu kompaktsel maa-alal. Reedesest koolisõidust on teemakaugel inimesel ehk veidi raske aru saada, sest seda peab oskama jälgida. Laupäevane täpsussõit kujutab endast koonustele asetatud pallidest neid maha ajamata möödumist. Publikule on kõigi hobufestivali võistluste külastamine tasuta.

„Rakendisport areneb Eestis jõudsalt,” kiidab Talts. „Näiteks Pärnu külje all Reius tegutseb aktiivselt mitmekordne Eesti meister Riina Rõa, kes treenib arvestatavat hulka rakendihuvilisi, nende seas noori. On olemas ühe sõitjaga rakendid, paarisrakendid ja neljarakendid, aga kuna Eestis veel korralikul tasemel kahest ja neljast rakendit ei sõidetagi, piirdume seekord Marias ühese rakendi võistlustega, aga seda nii hobuste kui ka ponide klassis. Ühesel rakendil on olemas koguni Eesti koondis, mille kolm liiget valmistuvad augustis Hollandis toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.”

Rakendispordi pluss on seegi, et alaga saavad tegeleda vanemad inimesed. „Sadulas sõites on inimese enda füüsisel ikkagi tähtsam roll kui rakendis istudes. Rakendiga sõitmist on võimalik alustada märksa hiljem ja ikkagi arvestatavale tasemele jõuda. On neidki, kes alustanud nelja- viiekümnesena. Meie kõvematest sõitjatest ongi enamik üle viiekümne,” räägib Talts.

Kohaliku ratsaspordi eestvedajad rõhutavad, et kui teistel aladel pole meie oma Tori tõugu hobusel suurt edulootust, siis just rakendi ette sobib ta suurepäraselt. Tori hobused on ka nädalavahetusel rajal.

Kui Maria talus saab rakendispordihooaeg avatud, siis juuli lõpus toimub Olustveres veel rohkemate osalejatega üritus ja sügisel peetakse Tartumaal Eesti meistrivõistlusi.

Hobuüritusi igale maitsele