Soojad ilmad turgutavad unistust suvekodust

Foorumitest ja sotsiaalmeediast leiab ühtepuhku küsimusi suvila üürimissooviga, aga siin tasub loota vaid tuttavatele-sugulastele, sest suvilate üüriturg on peaaegu olematu – tahavad ju need, kel suvekodu soetatud, ise seal aega veeta.

Kes müüvad?

Põhjused, miks inimesed oma suvekodu müüvad, on palju. Kellel on raha vaja, kellel ei käi jaks enam suvekodust üle või pole aega seda kasutada.

Suuremas osas ongi suvilate müüjad eakam põlvkond, kelle jõud on lõppemas, aga lapsed ja lapselapsed kaugel. Samuti on müüjate seas Soome peresid, kes pensioniea alguses veel jaksasid muru niita ja lilli sättida, aga nüüd kolitakse pigem linnakorterisse või jäädakse kodumaale lastele lähemale.

Aeg-ajalt liigub kinnisvaraturul ka turismitalusid, nende seas on eelistatud sellised, kus on võimalik ise elada ja üks pereliige saaks majutusega lisa teenida.

Pendi sõnutsi on ka praegu mõned turismitalupakkumised turul olemas. „Majutusasutustest paljudel on suurim probleem dokumentatsiooni puudulikus. Tihti on tehtud juurdeehitusi ja projektimuudatusi, millel puuduvad kasutusload. Nende oste ei taha pangad finantseerida, sest pankadel on tähtis, et tagatiste dokumendid oleksid korras,” selgitab ta.

Noored kolivad maale

Kui eakamad inimesed on tihtipeale sunnitud maja maha jätma ja korterisse kolima, siis üha enam noori peresid otsib elamist maale – paljud linnalähedastesse elamurajoonidesse, aga ka ehedad palkmajad on hinnas.

Nõmm räägib, et maale elamist vaatavad lastega pered ja nende jaoks on valiku tegemisel oluline, kui kaugel on lasteaed ja kool, kuidas on korraldatud valla transport kooli ja lasteaeda, millised huviringide võimalused on. „Maale kolinud pered on seda just laste tõttu teinud, et saaks võsukesed panna väiksemasse kooli ja lasteaeda ning lastel oleks ruumi joosta ning maaeluga kokku puutuda,” kirjeldab ta.

Kui majaostu planeeritakse pangalaenuga, siis on tähtis, et maja oleks elamiskõlblik. Vastasel korral ei pruugi pank ostu finantseerida. On olukordi, kus pank määrab kliendile kindlad tingimused, et ostu finantseeritakse ainult juhul, kui objekt ei jää linnast-tõmbekeskusest üle 35 kilomeetri.

„Elust enesest on näide, kus seni Pärnu linnas elav lastega noor pere leidis omale aastaringseks elamiseks talu Lääneranna vallas (endine Koonga vald), kuid pank pidas maja liialt remondimahukaks ja Pärnust liialt kaugeks asuvaks, et ostu rahastada,” toob näiteks Nõmm.

Nõudlus ongi aktiivsem nendel maakonnas asuvatel elamutel, mis on keskmises seisukorras ja mis ei vaja kopsakat investeeringut. Küttelahenduse osas eelistatakse mugavat ja ökonoomset.

„Enim tehinguid tehakse linna lähedal paiknevates uuselamupiirkondades, sest neis on lahendatud trasside ning liitumiste probleem. Kuna nendesse kolivad eeskätt noored pered, organiseerib vald ka lasteaedade-koolide ühistranspordi või saavad vanemad omavahel koostööd teha,” ütleb Nõmm.

Osa noori peresid otsib aga hoopis ökotalu, et seal looduslähedaselt elada ja lapsi kasvatada. „Nende jaoks on tähtis normaalne juurdepääs ja interneti olemasolu või vähemalt võimalus see õhu kaudu tekitada,” räägib Pent. „Otsitakse ka vanu ajahambast räsitud palkmaju, mida soovitakse võimalikult ehedalt taastada, aga neid on viimasel ajal vähe pakkumisel.”

Nagu öeldud, on noorte seas populaarsed linnalähedased uued majad. „Need on taskukohasemad kui samaväärsed linnas ning tänapäevased uued majad on uueaegse lahendusega ja ökonoomsed,” lisab Pent. „Enim soovitakse 10 kuni 15 km kaugusel asuvaid elamisi. Tähtis on ka bussipeatuse lähedus.”

Savvesti sõnutsi ihkavad maale elama kippujad ruumi enda ümber, et oleks oma metsa ja maad, millega saaks end ära majandada. „Ka päris räämas ja peaaegu kokku kukkumas talukohti on päästma hakatud,” nimetab ta. „Vana talukoht, kus metsad lahku mõõdetud, metsas lageraie tehtud, hoonete ümber napp kaks hektarit maad, sellistele on juba raskem uut omanikku leida. Siis peaks vähemalt hooned olema normaalses korras. Viimasel ajal just on nõudlus suuremate maatükkidega kinnistute vastu. Alates 4–5 hektarist vähemalt.”