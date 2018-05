Vabatahtlik seemnepoliitika vabastab riigilõivust, kuid suurendab vastutust

Seemnekartuli tarnijate kohustus pidada enesekontrollisüsteemi on tingitud sellest, et kartul on nii ohtlikele kui ka kvaliteeti halvendavatele kahjustajatele väga vastuvõtlik ning vajab enesekontrolli raames kriitiliste punktide täpset ja süsteemset täitmist. Selline enesekontrollisüsteem aitab eelnevalt läbi mõelda need turustamise eesmärgil kasvatamise, töötlemise, säilitamise ja pakendamise etapid, kus erinevad sordid või seemnekartuli kategooriad võivad omavahel seguneda, nakatuda ohtlikesse või kvaliteeti halvendavatesse taimekahjustajatesse või saada muul viisil kahjustatud.