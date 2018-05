Toidutööstuste ekskursioonidel on veel vabu kohti

Pea 4000 inimesel on avatud toidutööstuste nädala raames võimalus külastada ettevõtteid üle kogu Eesti ning tutvuda toidutootmise köögipoolega. Enim külastajaid suudavad nädala jooksul vastu võtta Tartumaal Nõo vallas tegutsev Breti Luke Farmimeierei (kuni 1400 külastajat) ja Pärnumaal Audru vallas asuv Tamme aiandustalu (kuni 420 külastajat). Inimeste huvi on olnud väga suur, seega on ekskursioonikohad täitunud juba Balbiinos, Leiburis, Kalevis, Saku Õlletehases ja Santa Marias.