Luige lemmikuks valiti Üvasi talu kitsepiimast grilljuust

«Olen äärmiselt rõõmus, et Üvasi kitsepiimast grilljuust on endiselt rahva lemmik, sest oleme seda juba kolm aastat Luige laadal pakkunud. Olen grilljuustu valmistanud seitse aastat, lihvinud maitset ja tekstuuri, püüdes teha parimatest parimat ja olen õnnelik, et see töö on pälvinud rahva heakskiidu ja tunnustuse,» rääkis tulemusega rahulolev Anne Grünberg Üvasi talust, kes ühtlasi avaldas suurt tänu kõigile oma juustu fännidele.