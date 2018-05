Avatud talude päev purustab taaskord osalusrekordi

«Üle-eestiline avatud talude päev toimub 22. juulil ning see kuupäev tuleks juba varakult endale kalendrisse kirja panna. Registreerunute seas on palju uusi tulijaid, seega on külastajatel veel rohkem võimalusi seda toredat päeva sisustada,» rõõmustas avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk.

«Meil on siiralt hea meel, et ka sel aastal on nii paljudel taludel huvi ja soovi oma väravad külastajatele avada. Kõik registreerunud talud on ääretult põnevad. See teeb suvel külastajate jaoks valiku päris keeruliseks − mida võtta ja mida jätta. Lausa kurb, kui aastas on vaid üks päev, kui seda kõike näha ja kogeda saab,» sõnas Reve Lambur, kes koordineerib suhtlust osalevate taludega.