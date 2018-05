Viimased loodusturismi õpilased korraldavad esimese omataolise festivali

Esimene Läänemaa Loodusfestival toimub 16.-19. mail Haapsalu kutsehariduskeskuses (HKHK), selle ümbruses ja mujal Läänemaal. Festivali korraldajateks on HKHK loodusturismi eriala õpilased Karin Küünarpuu ja Maris Meriste koostöös kooliga.

Jaan Künnap peab loengu matkamisest, Tiit Leito Eesti väikesaartest ja Kati Leutonen hobustest. Marko Valker viib õhtusele linnuvaatlusele Noarootsi. Festivali kavas on huvitavaid töötube HKHK õpetajate ja õpilaste eestvedamisel ning väga palju muudki põnevat.

Esimesele Läänemaa Loodusfestivalile on oodata mitmeid tuntuid esinejaid:

Festivali juhatab sisse giidide konkurss Osmussaarel, mis on mõeldud HKHK looduserialade õpilastele. Alates neljapäevast on üritused avalikud.

«Läänemaa Loodusfestivali üheks eesmärgiks on edendada loodusharidust ja loodetavasti leiab igaüks sellest festivalist midagi,» sõnas festivali algataja ja üks peakorraldaja Karin Küünarpuu. «Läänemaa Loodusfestival on küll esimene selletaoline üritus Läänemaal, kuid loodame, et sellest sünnib traditsioon,» lisas teine festivali peakorraldaja Maris Meriste.