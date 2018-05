Leht: talunike logistikakeskusest ei saanud asja

Nüüd rääkis Jaan Kiider, et Mareti kaubamaja ühes otsas laomoodi asi neil 2016. aastal lühikest aega tõesti oli. Asja mõte oli koguda väiketootjate toidukaup ühte laoruumi, et neid siis koostöös Saare OTT-ga (kauplemissüsteem Otse Tootjalt Tarbijale) tarbijatele kätte viia. Üsna ruttu olevat aga selgunud, et Saaremaal on niivõrd vähe väikekaupa ja tootjatel polnud sellist laokompleksi vaja.