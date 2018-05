Milliseid ohumärke metsas jälgida

„Eesti riigi- ja erametsades ongi harilik männikärsakas (Hylobius abietis) põhiline männi- ja kuuseistutuskultuuride kahjustaja,” ütleb Eesti Maaülikooli dotsent Ivar Sibul. „Eesti riigimetsas ulatub männikärsaka kahjustus, sõltuvalt aastast, männiistutuskultuurides kõigist kahjustatud aladest ligi 60 protsendini. Kuigi männikärsaka kahjustus kuusekultuurides on väiksem kui männikultuurides, ulatub see siiski Eesti riigimetsas mõnel aastal isegi kuni 40 protsendini.”

Erametsades on kahjustus samaväärne või isegi ulatuslikum, sest männikärsakate kahjustusi vähendavaid metsakasvatuslikke võtteid rakendatakse seal riigimetsaga võrreldes tagasihoidlikumalt.

Rootsis hinnatakse männikärsakatest põhjustatud kahju metsamajandusele aastas 15–30 miljoni euroni, Euroopas tervikuna küündib võimalik kahju isegi 140 miljoni euroni.

Juurepess ja pudetõbi

Maaülikooli metsapatoloogia dotsent Rein Drenkhan tõdeb, et tervikuna pole Eesti metsal suurt häda midagi. „Haigussümptomitega puid on olnud varem ja on edaspidi. Mis mets see siis on, kus pole ühtki haiget, surevat ega surnud puud! Selliseid puid on igas metsakoosluses,” räägib ta. „Aga kui läheneda asjale detailides, on teatud puuliikidega tõesti probleeme ja mureks on haigused. Mõned haigused on puhangulised, mis sõltuvad ilmastikutingimustest ja nõrgestavad puid, kuid ei surma, näiteks männi-pudetõbi.”

Puhangulised haigused vaevavad üks-kaks aastat, siis haigus kaob ja puud taastuvad. Teine teema on kroonilised haigused, mis nakatavad puid ja seejärel kurnavad neid aastaid või isegi aastakümneid, kuniks puu sureb. Üks säärane haigus on juurepess, mille kahju ulatub umbes kolmandikuni potentsiaalselt metsaomaniku metsatulust. Euroopas tervikuna on hinnatud patogeeni kahjustusi 790 miljoni euroni aastas.

„Haigustest ohtlikumad on pigem uued ja invasiivsed patogeenid, sest nende kohta me teame suhteliselt vähe. Ent need, mida teame, on teinud tõsist kurja, näiteks saaresurm Euroopas,” räägib Drenkhan.

Lisaks saaresurmale (tekitaja Hymenoscyphus fraxineus) on meil levimas harilikul jalakal jalakasurm (Ophiostoma novo-ulmi), harilikul männil männi-võrsevähk (Diplodia sapinea) ja erinevad vöötaudid okastel ning munaseente esindajana Phytophthora perekonna liigid mitmel puuliigil.

„Uutest haigustest on männikutes levinumad männi-võrsevähk ja vöötaudid ning tuntud haigustest männi-pudetõbi,” lisab Drenkhan. „Tänavu on männi-pudetõve sümptomeid näha ilmselt enam Kagu-Eestis, aga ka mujal. See on tingitud möödunud aasta vihmasest suvest. Kuusikutes on levinum kindlasti juurepess, kuid varjatud eluviisi tõttu on seda haigust keerukas märgata.”

Kuidas ära tunda

Et haigustele õigel ajal jaole saada, tuleb oma metsas tihti käia ning puid jälgida.

„Esmalt äratab tähelepanu tavapärasest varasem okaste või lehtede värvimuutus ning nende varisemine,” ütleb Drenkhan. Väliste sümptomite järgi ei ole puuhaigusi tuvastada kuigi lihtne, kergem on siis, kui haigustekitaja viljakehad on juba näha.

Metsapuudel tuleb arvestada, et puid terveks ravida ei saa. Küll aga on võimalik kahjustusi ennetada, näiteks taimlates profülaktiliste pritsimistega.