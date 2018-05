Soome kasepuu väärindatakse Eestis

Kuna Pärnu kandis ei ole ühtegi vineeritehast, pole vineeritöö kogemusega töölisi võtta, küll aga on tulnud tööle inimesi spoonitööstusest.

„Enamik seni palgatutest on tulnud üle teistest ettevõtetest,” räägib Tali. „Loomulikult oleks üks tööle saamise eelis puidutöö kogemus, aga kui on olemas tootmistöö kogemus, on seegi juba suur pluss.”

Kui seni oleme harjunud, et puidutöö on meeste pärusmaa, siis moodsas tehases sobib töö ideaalselt naistelegi. Nii ongi sinna töölisi üle tulnud näiteks tekstiilitööstusest. „Rasket füüsilist tööd pole, liinid on kõik automatiseeritud,” kinnitab Tali ja lisab, et näeks hea meelega, et mehi ja naisi on enam-vähem pooleks.

Tali usub, et uus, suur ja kõrgtehnoloogiat kasutav tehas äratab tööd otsivates inimestes huvi. Aga ka palk peab olema motiveeriv, et inimesi tööle meelitada. „Kuuldavasti on teised kohalikud ettevõtted pidanud nüüd oma palkasid üle vaatama,” mainib ta.

PÄRNU KASEVINEERITEHAS

Aastateks 2017–2018 on Metsä Woodil 100 miljoni euro suurune arenguprogramm, mis sisaldab investeeringuid Soome ja Eestisse.

Kesk-Soome Äänekoskisse kerkib uus kasespoonitehas, kus spoonid kuivatatakse, pannakse veoautodele ja viiakse Eestisse ehitatavasse vineeritehasesse. Eesti tehase osakaal Metsä Woodi investeerimiskavast on ligikaudu pool. Tehase tootmismaht on 50 000 m³ aastas ja tehasehoonete pindala on 28 000 m².

Pärnu tehas valmistab suure väärindusastmega vineeritooteid lõppkasutuseks, näiteks transpordivahendite tootjatele ja ehitustööstusele.

Tehasele vajalik spoon tuuakse Soomest ja seda saabub täisvõimsusel töötades 10 veokikoormat iga päev. Valmis vineeritooted tarnitakse peamiselt Kesk-Euroopasse, tootmismahuks 7 veokikoormat päevas.

Tehas on keskkonnasäästlik ja kasutab parimat ELis saadaolevat tehnoloogiat (BAT).