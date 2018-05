Metsataimi kasvatada pole nii lihtne, nagu paistab

Igal taimel oma pott

Kui varem pidasid eriti väiksemad metsakasvatajad pigem lugu avajuursetest metsataimedest, siis praegu eelistatakse potitaimi, sõnab Laidvee. „Suured firmad ostavad kõik ainult potitaimi, avajuurseid läheb müügiks ülivähe.” Miks nii? Põhjuseid on mitu: avajuursete taimede istutamisega tekib logistiline umbsõlm – need on vaja istutada kohe, muidu need kuivavad ega lähe kasvama. Kui istutamist ootavad sajad tuhanded taimed, siis neid kiiresti ja korraga maha saada pole lihtne. „Rääkimata sellest, et avajuurse taime istutamine võtab kolm korda rohkem aega kui potitaime mahapanek. Potitaim on istutamise suhtes paindlikum, kuna läheb puukoolist välja niiske mullapalliga. Eelmisel aastal juhtus ühtede Leedust toodud avajuursete männitaimedega, et 90 protsenti neis ei läinud kasvama. Potitaimega sellist asja juhtuda ei saa. Avajuurse kahjuks on seegi, et kui istutamisele järgneb põud, nagu meil kevadel tihti, võib taim samuti hukkuda.”

Valdavalt kasvatab Forestplanter kuusetaimi, kuid nüüd paistab, et männigi vastu hakkab taas huvi tekkima. „Paar aastat tagasi oli männihuvi leige. Vahepeal katsetasime ka lehisega, kuid paistab, et Eestis ei ole asjal jumet. Lehisepuit on nimelt väga vaigune, sellepärast töötlevad teda vaid paar kohalikku saeveskit,” selgitab Laidvee.

Kuidas sirgub metsapuu?

Titeeas metsataime eest tuleb päris hästi hoolitseda. Alustame külvamisest. Forestplanteris lähevad taimeseemned mulda uuel külviliinil, igasse potti üks seeme. Ühe päevaga jõuab liin külvata 500 000 taime ja inimesi on selle juurde vaja vaid kaks. Sellisest taimekogusest jätkub 200 hektari metsa istutamiseks. Tavaliselt tehakse kaks külvi – esimene kevadel ja järgmine jaanipäeva paiku. Esimesed kaks kuud veedavad taimehakatised kasvuhoones, seejärel kolivad taimepotid õue, kus kosuvad poolteist aastat.

Selle aja jooksul tuleb taimehakatiste eest pidevalt hoolt kanda – kasta, väetada. „Jälgime spetsiaalse programmiga taimi, et neil ei tekiks vee- ega toitainepuudust,” seletab Laidvee. Ka öökülma eest tuleb taimi kaitsta. Hea on vihmutitega kastmine, mille tulemusena moodustub taimedele kerge jääkiht, mis kaitsebki külma eest.

Kevadel müüki minevad taimed pakendatakse juba sügisel ja paigutatakse külmikusse, kus need saadavad talve mööda stabiilse –2 kraadi juures. „See on taimele ideaalne talvitumistemperatuur, sest kui taim on väljas ja temperatuur kõigub, siis võib taim sulaajal keset talve hakata arvama, et nüüd on paras aeg alustada kasvamist. Samuti annab selline pakendamine ja külmutamine meile kevadel aega juurde – jääb ära kevadine pakkimine ja kliendile saab taimed kohe kätte anda,” kirjeldab Laidvee.

Metsaistutamisega ära kiirusta

Kui mets on raiutud, tahaks omanik muidugi võimalikult ruttu sinna uue metsa kasvama saada. Laidvee aga mainib, et sellega ei maksa rutata, vaid lasta metsa jäänud rohelisel kraamil – okstel-okastel kenasti pruuniks muutuda ja alles siis istutada uus mets. „Vana metsamaterjal annab looduslikku väetist ja hoiab veidi tagasi ka esimese aasta rohukasvu. Kui istutada kohe pärast metsaraiet uus mets, tuleb kärsakas sisse ja põhimõtteliselt võid järgmisel aastal jälle metsa istutada,” ütleb ta. „Pigem oleks mõistlik veidi oodata – okkad pruuniks lasta minna, adraga vaod sisse ja siis istutama. Vähemalt pool aastat peaks raie ja istutamise vahele kindlasti jääma. Pärast talvist raiet soovitan istutada kas sügisel või hoopis järgmisel kevadel. Kuna mets kasvab 80 aastat, siis üks aasta ei ole märkimisväärne ajakadu.”

Kuigi traditsiooniliselt istutatakse metsa kevadel, soovitab Laidvee kaaluda hoopis sügist. Forestplanteris on seda praktiseeritud 5–6 aastat. Sügisel on aega rohkem. Teadagi, kevadel maikuus kuhjuvad kõik tööd – põllutööd ja kari vaja välja ajada. Ka on kevadel sageli pikem põud, mis võib äsja maasse pandud metsataimed kiduma panna või sootuks kuivatada. Sügisel üldiselt põumuret pole, vett tuleb piisavalt. Küll aga ei maksa sügisest istutamist jätta väga hilja peale, sest taimedele peab enne külma saabumist jääma aega juurduda, umbes kuu aega kindlasti. „September on hea aeg, aga ka oktoober, kui paistab, et tuleb pikk sügis,” täpsustab Laidvee.