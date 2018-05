Ettenägelik maaelanik elab kriisiaja varudeta linlasest kergemini üle

Puuküttega ahjud ja pliidid, piisav küttetagavara, käsipumbaga kaev, hoidiseid täis kelder – mida sõltumatum on su majapidamine elektrisüsteemist, seda lihtsam on kriisi üle elada.

Kujuta ette moodsat linnakorterit. Kaob elekter, kraanist ei tule vett, kanalisatsioon ei tööta, on külm ja pime, rääkimata sellest, et supermarketid on kinni, kütusetanklad ei toimi ja ... samade muredega inimesi on sadu, ei, lausa tuhandeid hädasolijaid kokkupressituna kitsukesele maa-alale. Ühel hetkel hakkavad linnad tühjaks valguma. Maale, ikka maale liiguvad hädasolijad.

Ravimid ja toit

Parem olla valmis kui loota, et alati leidub keegi, kes tuleb appi. Riiklikud abisüsteemid võivad, olenevalt kriisist, olla äärmiselt ülekoormatud ja kriisi algstaadiumis pole muud varianti, kui tuleb saada ise hakkama, oma kodus, oma vahenditega, oma inimeste keskel.

Järvamaal käisid kriisiolukorras hakkamasaamisest rääkimas üleelamisinstruktorid Toomas Tõnisson ja Katrin Talu. Loeng „Esimene nädal” andis juhtnööre, kuidas kodustes oludes hädaolukorras organiseeritud abi kohalejõudmiseni hakkama saada, kuidas hoolitseda iseenda ja perekonna esmavajaduste eest, kuidas tagada esmavajaduste rahuldamine vähemalt esimeses kriisistaadiumis.

Toomas Tõnisson nendib, et esmalt tunneb inimene puudust soojusest, veest, puhkusest ja toidust. „Kui veeta saab veel mõne aja hakkama, siis soojaga on külmal ajal nii, et paar tundi ja siis on kõik. Ellujäämise ABC tähendab inimese esmavajaduste täitmist. Kuidas, see on igaühe enda teha,” sõnab ta. „Kindlasti peaks kodus olema mingisugunegi toiduvaru. Olla võiks ka veevaru või teadmine kohast, kus saab puhast vett.”

„Olukord oleks palju parem, kui kodus oleks tagavara, kui inimesed õpiksid taas kodudes süüa tegema. Ei ole hea lahendus hoida kaua säilivat toidutagavara kastiga kusagil nurgas. See tekitab inimeses endas juba täna kriisi. Kast on ju kogu aeg silme ees. Võimaliku õnnetuse peale ei pea iga päev mõtlema,” õpetab Tõnisson. „Parem olla ettenägelik. Oletame, et sul on kodus kaks pakki makarone, tahad ühe paki ära keeta. Enne toiduvalmistamist lähed poodi ja ostad ühe paki lisaks, et kaks pakki oleks alati tagavaraks. Samamoodi on retseptiravimitega, neid saab ju kuudeks ette osta ja hoida tagavara. Ei pea olema nii, et täna võtad viimase tableti ja helistad uue digiretsepti saamiseks arstile.”

Väldi paanikat