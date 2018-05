Valjuhäälne kevadekuulutaja

Tal on pruuni-hallisegune sulgrüü – hall pea, õlad ja selg, kurgu all tihedamad tumedad vöödid ja kõhu all hõredamad tähnid, hõrevöödiline saba, nokk ja jalad on hallikad, triibukestest seljavööt ja tiivad aga valdavalt pruunid. Puukoore taustal moodustab see muster soodsa varjevärvuse. Lind on oma iseloomustava nime paljudes keeltes saanud võime järgi pead ja kaela lausa 180 kraadi võrra pöörata.