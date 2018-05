Milline münt aeda valida?

Rohemündil on heledamad rootsuta rohirohelised lehed ja varred, rohemünt levib maa sees risoomidega. Rohemünt on piparmündist mahedama maitse ja lõhnaga, selle taime eeterliku õli sisaldus on väiksem, seetõttu sobib just rohemünt paremini magustoitudesse. Rohemündil on ka käharlehine teisend. Meie aedades samuti levinud pikalehelise mündi lehed ja varred on kaetud pehmete karvakestega.

Mündid armastavad viljakat ja niisket pinnast. Aias on rohemünt vastupidavam ja vähenõudlikum. Piparmündi maapealsed võsundid saavad lumeta talvel kergesti otsa, nende kasvukoht tuleks talveks puulehtede, turba vm multšiga katta. Piparmünti jt hübriidseid liike paljundatakse vegetatiivselt. Piparmünditaimed kaevake paari aasta tagant välja, jagage ja istutage kompostiga väetatud peenrasse.

Teised mündid on natuke pikaealisemad, nende risoomide nooremad osad võiks peenrasse tagasi istutada 3–4 aasta tagant. Hästi juurduvad ka suve algul võetud varrepistikud. Et mündid ürdipeenras võimust ei võtaks, on neid hea kasvatada anumas (nt vanas põhjata ämbris, mis on mulla sisse kaevatud) või omaette aianurgas.

Huvitavad sordid

Piparmündil on palju põneva lõhna- ja maitsenüansiga sorte. Piparmündi vanemliike ristates saadud seemnest kasvanud seemikud on erineva lehe- ja õietooni, kasvukõrguse, keemilise koostise jm omadustega. Meeldima hakanud sorte saate paljundada risoomitükkidest.

Hea piparmündisort on näiteks jõulise kasvuga ‘Multimentha’: see sobib tugeva maitsega teeks ja külmade jookide sisse, kuid mentooli on nii palju, et selle sordi lehti ei sügavkülmutata, neid tuleb kindlasti talveks kuivatada. ‘Chocolate’ lõhn toob meelde tumeda šokolaadi, ‘Granada’ aga apelsini. Sordil ‘Variegata’ on valgekirjud lehed. Kõige külmakindlamaks on peetud vana sorti ‘Malahhitovaja’.

Rohemündi sortidest on meil levinud säbrulise leheservaga ‘Crispa’, maasikalõhnaline’ ʻAlmira’. ‘Almira’ lehed annavad hea maitse joogiveele, kuid kuivatades minevat nende õrn aroom juba kaotsi. Sordist ‘Maroko’ saab hea tugeva lõhnaga tee või jäätee. Põhja-Aafrika riikides juuakse münditeed väga palju, maailma suurim mündikasvataja peaks aga praegu olemagi Maroko.

Õunmünt ja õige mojito-münt

Köögis hinnatakse mündiliikidest meil ka õunmünti (M. suaveolens), millel on ümara lehelabaga helerohelised sametised lehed ja roosad õied. Veidi õuna moodi lõhnavatest lehtedest saab maheda mündimaitsega teed. Selle mündiga on hea maitsestada salateid ja värskeid kartuleid. Õunmündi valge leheservaga sorti ‘Pinedo’ kutsutakse lõhna pärast ka ananassmündiks.

Tallinna Botaanikaia meelte aias kasvab rohekaskollaste lehtede ja tumepurpursete võrsetega rohemündi ja põldmündi hübriidi väärismündi (M. x gracilis) sort ‘Ginger’, millel on ingveri lõhn. Samas on ka vesimündi ja püramiidmündi hübriidi sidrunmündi (M. x citrate) sort ‘Lime’, sidrunmündil on veel sordid ‘Lemon’, ‘Bergamot’, ‘Grapefruit’, ‘Orange Bergamot’, mille nimed vihjavad nende lõhnale ja maitsele.

Baaris pannakse mojito-klaasi küllap see münt, mida on parasjagu võtta. Kokteili sees, mida Hemingway 1950ndatel Havannas nautis ja kiites kuulsaks tegi, oli aga üks kindel hübriid – hatune münt (M x villosa). Lena Israelsson kirjutab raamatus „Gurmeeaed”, et sellel rohemündi ja õunmündi hübriidil on oma vanematest mahedam ja magusam maitse, toitudele annab see justkui värskust ja jahedust. Tema Stockholmi aias kasvab see vastupidav taim väga hästi, nii et mojito-sõbrad võiksid hatuse mündiga ka meil julgemalt katsetada. Eriti aromaatseks kasvab münt sõmeras kompostiga kosutatud ja parajalt niiskes mullas. Kui lehti usinalt kasutada ja taime suve jooksul paaril korral kolmandiku võrra tagasi lõigata, siis on värskeid lehti kogu aeg võtta. Toite maitsestades võiks koos hatuse mündiga kasutada nt tilli ja koriandrit. Kui hatust münti võtta pole, asendab seda kõige paremini rohemünt.

„Gurmeeaiast” pärit ehtsa mojito retsept on aga selline: nelja kokteiliklaasi täiteks kulub 4 tl suhkrut, 8 hatuse mündi oksakest, 12 cl valget rummi, 2–3 laimi mahl, gaseeritud vett ja jääd. Jagage suhkur klaasidesse, lisage sinna katki rebitud ja natuke muljutud mündilehed. Täitke klaasid rummi, laimimahla, gaseeritd vee ja jääkuubikutega ning segage. Kaunistage klaas mündioksa ja laimiviiluga.