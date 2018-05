Aktiniidia ehk põhjamaine kiivi

Sügisel värvuvad lehed roosaks, kollaseks, helekollaseks või lillakaspunaseks. Hea külmataluvusega (kuni –45 kraadi), külmaõrnad on aga taimede noored võrsed, eriti mai lõpul, kui põõsastel on väikesed lehed. Sellise kahjustuse võimalus on veelgi suurem Mandri-Eestis ja madalamates kasvukohtades. Hoonete seinte lähedus peaks öökülmaohu sisuliselt välistama. Südajalehise aktiniidia sortidest levinum on Poolas aretatud ʻAdam’. Samuti on Poolas aretatud ühekojaline sort ‘Dr. Szymanowskaja’, millelt esimese saagi saab küll alles 4.–5. kasvuaastal. Ukrainlaste aretatud on emastaime sort ‘Sentjabrskaja’, mille lehed on sama värvikad kui isastaime omad. Magusamate marjadega paistavad silma Venemaal aretatud sordid ‘Slastena’,ʻFantazia Sadov’ ja ‘Vinogradnaja’. Kõige suuremate viljadega sordid ‘Vir-1’ ja ‘Lakomka’ on samuti Venemaa aretatud.