Tšehhi väiketraktorid vabastavad taluniku käsitööst

Väiketraktoreid võimsusega paar-kolmkümmend hobujõudu ostetakse järjest rohkem, kusjuures need on populaarsed mitte ainult n-ö hobitalunike seas, vaid neid soetavad ka suured agrofirmad, et mugavalt ja paindlikult abitöid teha.

Kesk-Euroopas pole suurte ja võimsate põllulaevade kasutamise buumi, nagu seda võib Eestis täheldada. Näiteks Poolas ja Tšehhimaal on vägagi tavaline, et maad kündes, vilja külvates või väetist laotades müttavad ringi meie mõistes tüüpilised „põkatsid” – väljanägemiselt ajast ja arust traktorid, mille kõrval siinmail tuntud T-25 näib juba paraja hiiglasena.

Tõsi ta on, et kui Eesti põllumehel on juba sadakond hektarit haritavat maad, siis on justkui kohustuslik omada ka traktorit, mil võimsust sada või rohkem hobujõudu. Tšehhid, kelle seas siiani moes väikepõllupidamine, aga tõestavad, et suurepäraselt saab sajal hektaril hakkama ka kolmekümne aasta vanuse omamaise Zetoriga, mil võimsust heal juhul vaid 50 hj kandis.

Loomulikult on Zetor arenenud ja toodab tänapäeval ka märksa suurema võimsusklassi traktoreid, nende lipulaev Crystal arendab kuni 160 hj. Aga ikkagi on jäädud tootearenduses suhteliselt kergete ja väikeste traktorite tootmise juurde.

Perefirma Hranices

Päris väikesi, nn aiatraktoreid toodetakse Tšehhis, Slovakkias, Valgevenes, Sloveenias ja Poolas usinalt. Lisaks nendele muidugi, mida meie maile tuuakse Hiinast ja Lõuna-Koreast. Teiste seas püüdleb turule Tšehhis Hranices asuv ja siiani põhiliselt nn motoplokkide tootmisele keskendunud ettevõte Dakr Ltd.

Tegemist on paarkümmend aastat turul olnud perefirmaga, kus ametis 35 töötajat, aastas toodetakse umbes 8000 ühikut väiketehnikat. Töö on ettevõttes sätitud nõnda, et kevadtalvel toodetakse n-ö hooajalist põllumajandustehnikat, nt niidukeid. Septembrist jaanuarini valmistatakse talvist tänavahooldustehnikat, soola- ja liivapuistureid jmt.

Dakri põhitoodangu moodustavad tavaliste muruniidukite ja mullafreeside kõrval nendest mõnevõrra võimsama mootoriga ja vedavate ratastega varustatud niidukid tavamuru pügamisest raskema töö jaoks. Samuti multšijad, mullakobestid jmt.

Oluline osa tooteportfellis on motoplokkidel, mille külge saab haakida eri tööriistu alates rootor- või lattniidukist ja kaarutajast ning lõpetades tänavapuhastusharja või lumepuhuriga.

Sellise motoploki haakesse saab ühendada ka istmega varustatud haagise ja nõnda on võimalik konstrueerida juba üpris hea jõudlusega minitraktor väiksemate asjade veoks, maastikuhoolduseks või tänavapuhastuseks. Kõige suuremate motoplokkide võimsus küünib 15,5 hj ja nende ette saab panna juba näiteks kahekettalise trummelniiduki, lumesaha või võimsa lumepuhuri.

Muide, Dakri toodangut müüakse ka Eestis, maaletooja on meil teisigi Tšehhi ja Slovakkia tehnikatootjaid esindav KRK Mõigu. Ettevõtte juhataja Karl Renser märgib, et iseäranis populaarsed on meie talupidajate seas motoplokiga rootorniidukid, mis mõeldud ebatasasel pinnal paksu ja kõrge rohu ning tärkava võsa niitmiseks. Vedavad rattad tagavad masina hea liikuvuse mätlikul pinnasel, ketta pöörlemisest tekkiva tsentrifugaaljõu toimel välja tulevad lõiketerad on kaitstud kivide eest, kuna väiksemalgi kokkupuutel kõvema takistusega tõmbuvad need ketta sisse tagasi.

Panter FD-5

Dakr väiketraktor Panter FD-5, mida tootja esitles aprillis Brno põllumajandusmessil, on mõeldud eelkõige väiketalunikule või aiapidajale, kes on tüdinenud labida ja käsikäruga jändamisest. Eelmisel aastal toodeti neid Hranice tehases 60 tükki.

Panter on varustatud 15,5hobujõulise neljataktilise bensiinimootoriga Briggs & Stratton, traktor on üsna kõrgest kliirensist hoolimata ehitatud stabiilselt juhitavaks. Enamikku traktori haakevarustusest toodab ettevõte ise. Nii võib seda juba ostes komplekteerida niiduki, kaarutaja, multšija-aeraatori, käru, väetisekülviku või mullafreesiga, samuti saab haakesse panna suviseid ja talviseid tänavapuhastusriistu, soolapuisturi. Haakeseadmete laius jääb alla 125 cm.

Parema püsivuse saavutamiseks võib minitraktori ratastele paigaldada lisaraskused.

Väiketraktor Panter FD-5

Tootja Tšehhi

Mootor 4taktiline Briggs & Stratton, üks silinder, 500 cm 3

Võimsus 15,5 hj

Käigukast hüdrostaatiline, üks käik edasi, üks tagasi

Kiirus kuni 10 km/h edasi ja tagasi

Kütusepaagi maht 8 l, bensiin A95

Veavad tagumised rattad, diferentsiaalilukustus

Tugevdatud poolteljed läbimõõduga 25,4 mm

Kaal umbes 250 kg