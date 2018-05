Matkaonn pakub soosaarel uitajale peavarju

Petrooleum ja petrooleumilambid, potid-pannid-söögiriistad, toidutagavara, käterätikud, varuriided, madratsid, saunalinad, -vihad, WC-paber – Kollassaarel on olemas kõik, mida ühel matkasellil võiks lühemal või pikemal ööbimisel vaja minna. „Oleme tänulikud, kui asju segamini ei pöörata, ruumid enda järel koristatakse, tekitatud prügi ära viiakse,” loetleb Vaikre. „Inimesed on harjunud, et prügi viib ära prügiauto. Kollassaarel seda ei ole, ei pääse ligi. Vali ise, kas teekonna pikkus on 2,3 või 5 km läbi soode.“

Viimasel ajal on Kollassaate matkaonni jõudnud ligi 2000 külastajat aastas. Palju on selliseid, kes end kirja ei pane, tulevad aga oma teekonnal korraks saarelt läbi, teevad peatuse, söövad oma võileiva ära ja liiguvad edasi. „Need, kes end juba kirja panevad, jäävad üldjuhul ka ööbima. Siin on rahu ja vaikus, on loodus, on keskkond, kus kõik vajalik on olemas, aga pole mitte midagi liigset,” arutleb ta.

Tasuta lõunaid ju pole. Kollasaare puhul tundub, et siiski on.

„See on hea küsimus,” tunnistab Erki Vaikre ja peab pausi. „Ega ma täpselt isegi ei tea ... Kollassaare on hea ja mõnus koht ja tahame seda ka teistega jagada.”

„Vahest seetõttu, et kõik on saanud alguse loomulikult. Me ei ole Kollassaarel arendamas turismikeskust. Oleme siin tegutsemas, sest see koht oli nii hea tundega. Olime siin käinud läbi soode ja rabade, igasuguste kehvade ilmadega, kus olid märg nii alt, ülevalt kui ka keskelt. See vana unustatud ait pakkus ootamatult kuiva pinda. See oli kuiv koht, kus tagumik maha panna. See maja oli meid aastaid aidanud, ühel hetkel oli katus jõudnud viimasesse, kiiresse lagunemisjärku. Saime aru, et nüüd on meie kord teda aidata.”

„Arvan, et nii nagu praegu Kollassaarel asjad toimivad, on kõige parem. Ma ei ole kohanud siin lõhkumist ega vargust. Jah, üksikud noad ja kirved on küll uitama läinud, kuid siiralt usun, et inimene on mõne neist metsa alla kaasa võtnud ja see on sinna lihtsalt kadunud,” arutleb ta. „Ma ei usu, et siin käiks inimesi, kes võtaksid meie napist palgarahast ostetud asjad ja need lihtsalt ära tassiksid. Ka pole see koht, kuhu saab tulla moodsa sõidukiga, tõsta välja kõlarid ja alkoholikast, et niiviisi aega veeta. Säärased inimesed siin ei käi, sest nad pole harjunud elus vaeva nägema. Milleks vedada seljas mitu kilomeetrit õlut kaasa, kui sama võib teha ükskõik millises teeäärses lõkkekohas.”

KOLLASSAARE REEGLID

Külastamine. Kui tahad isekeskis olla, palun registreeri end külastajaks. Kui sa seda miskipärast teinud pole või lihtsalt nõu tahad küsida, helista telefonil 5553 4030.