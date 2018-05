Riik pühendab põllumeestele aastas kaks tundi tasuta aega

Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri Toomas Kevvai sõnul on kõigi ühine huvi, et toetuste taotlemine oleks sujuv ja taotlejatel oleks vajalik tugi, mis hoiaks ära uute teenuste kasutamisest tulenevad ebatäpsused. «Ministeeriumile on oluline, et võimalikult paljud toetuste taotlejad, aga ka teiste e-teenuste kasutajad saaksid nõu, kuidas neid teenuseid efektiivselt ja vigadeta kasutada,» lisas Kevvai.