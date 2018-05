Puumahl läheb hästi kaubaks välismaal

„Meil on Lõuna-Eestis kohalikud inimesed, kes aitavad mahla koguda. Võib öelda, et 40–50 inimest saab kevaditi mõnusa lisasissetuleku,” räägib Niilo kasemahla varumisest. Ja varutud on seda tõesti meeletult. „Praeguseks oleme kogunud üle 100 000 liitri kasemahla,” lausub ta tänavust saaki silmas pidades.

Puumahl sai pudelisse

Ühest puust võib saada ööpäevas ligi kümme liitrit kasemahla, kuid see sõltub ilmast, kase vanusest ja asukohast. Mahla jookseb kaskedest paar nädalat ja mahl säilib värskena vaid paar päeva. Sellest tingitult on osaühing Nopri Mahlad leidnud kasemahlale huvitavad väljundid – sügavkülmutatud toormahlast kuni kasemahlast limonaadideni.

0,3liitristes pudelites kasemahlatooteid on Eesti turulgi näha olnud, ent suurem osa läheb Karl Niilo sõnul siiski välismaale. Ikka seepärast, et lisaks turu väiksusele pole eestlased nii altid kasemahla poest ostma. „Mõeldakse, et võin ju ise ka tilgutada, aga kahjuks seda kuigi palju ei tehta,” põhjendab ta.

Nii on peamine sihtturg Saksamaa, kuhu puumahla müüakse ennekõike toormahlana. Ent kui Nopri Mahlad on selle ise pudelisse pistnud ja limonaadi teinud, leidub näiteks 95protsendilise kasemahlasisaldusega mustasõstra-, õuna- või jõhvikamaitselisi jooke.

Saksamaale ja kaugemale

Pereettevõte Nopri Talu on piimatooteid teinud üle paarikümne aasta, kuid kasemahlatoodete mõte sündis alles mõne aasta eest. „Tegelikult tooksin kasemahla puhul välja hoopis birchsap.ee,” viitab ta veebilehele, mis tutvustab end kui Eesti kasemahla assotsatsioon. Tõlkeski kasemahla tähendav veebileht on ingliskeelne, lisaks tõlgitud jaapani ja hiina keelde. „Sakslastele müüme täiesti tavalist kasemahla,” selgitab Niilo. „Neil endal ei ole väga kaskesid ja nende jaoks on uskumatu juba see, et kase seest üldse mahl tuleb.”