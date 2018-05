Kahjurite vastsed kooruvad pungade puhkemise ajal

Suve jooksul teeb mitu lehetäide põlvkonda armutut laastamistööd. Eriti hull on olukord noorte viljapuudega – kahjustus võib kogu taime kasvujõudu pidurdada.

Viljapuude lõikuse ajal tuleb eemaldada kõik oksad, kus on näha lehetäide või teiste kahjustajate mune. Samuti soovitatakse lehetäisid pritsida NeemAzal T/S-iga.

Abi võib saada ka kõrvenõgese, põldosja, paiselehe, hariliku raudrohu või küüslaugu leotisest. Viimane aitab tõrjuda ka maasika õielõikajat, kes sööb maasikaõied seest tühjaks. Kahjustatud õitest vilju ei arene.

Vaatle taimi

Kevadine taimekaitse aias põhineb suuresti vaatlusel ja tähelepanelikkusel. Kui lehtedel on märgata esimesi kahjustuskohti ja haigestunud lehti on vähe, aitab nende eemaldamine ja põletamine. Näiteks sõstra pahklesta kahjustuse korral, kui sõstra pungad on muutunud suureks, kuid ei puhke, tuleb haiged pungad okstelt eemaldada. Kui oksal on kahjustunud palju pungi, tuleb välja lõigata kogu oks ja kindlasti põletada! Karm tõde on aga see, et kui pahklest on põõsa vallutanud, siis lahti temast saada on võimatu.

Tarvilikud on sügisesed ennetustööd, nagu haigestunud lehtede kokkuriisumine ja põletamine, nii viljapuudel, marjapõõsastel kui ka maasikatel. Samuti tuleks puude alt ja okste küljest kokku koguda puuviljamädanikust ja kärntõvest nakatunud viljad ning need vähemalt ühe labidalehe sügavusele mulda matta. Komposteerimisel ei pruugi haigustekitajad taimejäänustel hukkuda ja kanduvad kevadel tagasi puudele.

Poodides on müügil liimivöö, mida viljapuude tüvele kleepida. See aitab tõrjuda nende kahjurite rünnakut, kes talve mullas mööda saatsid ja nüüd kevadel sealt välja ronivad. Liimivöö tuleks tüvele paigaldada ka sügisel, et kahjurid tuldud teed pidi tagasi mulda talvituma ei saaks minna.

Samuti takistab liimivöö sipelgatel tüve mööda üles ronida. Sipelgad ise taimele liiga ei tee, aga neil käib tõhus koostöö lehetäidega. Aiapidajale ei ole see koostöö soodne. Liimivöö aitab kinni pidada ka õunapuu-õielõikajat, kelle elu eesmärk on õunapuu õiepungadesse muneda, et seal koorunud röövikud saaksid õie sisu tühjaks süüa. Väga suurel saagiaastal võib õielõikaja isegi kasulik olla, et saaki normeerida, kuid tagasihoidlikumal aastal võib ta hävitada selle vähesegi, mis sügiseks valmis küpseks.

Püüa kinni

Õunaaia suurimaks kahjuriks peale õielõikaja võib pidada õunamähkurit, kelle vastset me õunaussiks oleme harjunud kutsuma. Õunamähkur hakkab lendama paar nädalat pärast õitsemist, kuid teda võib kohata ka juba õitsemise alguses. Selleks ajaks on mõistlik üles riputada feromoonpüünised, mida saab aianduskauplusest.

Isasputukatele meelepärast lõhna eritavatele liimpüünistele jäävad liblikad kinni, selle alusel saab määrata keemilise tõrje vajaduse: kui püünisel on kinni jäänud kahjustajaid, on õige aeg pritsida.