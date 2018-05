Mida teha värske räimega? Praadida!

Tihtipeale räägitakse, et kalale tuleb väärtust lisada, eks ta nii olegi, aga kui saab hankida täiesti värsket kala, siis selle suurim väärtus ongi värskus. Mäletate, mida öeldi „Meistris ja Margaritas”: ei ole olemas teise värskuskategooria kala, on kas värske kala või roiskunud kala.

Räimest ei saa midagi halba teha, saab ainult häid asju. Klassika on praetud räim, samuti suitsutatud, soolatud ja marineeritud räim. On variatsioone, kuidas praadida või marineerida, aga tehke nii, nagu maitseb, just see ongi hea. Põhiline on, et koka hing oleks sees – räime tuleb praadida hea tujuga.