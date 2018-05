Viljandi põllumeeste auhinna käekäigust

Karikas seisis Viljandi Rajooni Agrotööstuskoondise (ATK) esimehe Ülo Rahula kabinetis aukohal kuni agrotööstuskoondise likvideerimiseni. Kuna ATK agronoomid jätkasid samas majas Taimetoodangu Inspektsiooni teenistuses, jäi ka auhind nende tööruumidesse. Ühel Viljandimaa põllumajandustöötajate ametiühingu jõulupeol andsid agronoomid karika hoiule maavalitsuse ametnikule Lembit Villemile. „Mine tea, mis reorganiseerimised meid ees ootavad, kus see auhind siis jääb,” põhjendasid agronoomid. 1999. aastal otsustasid Viljandimaa agronoomid agronoomide kokkutulekul Olustveres anda auhinna üle kooli muuseumile. Selleks tõid nad karika maavalitsusest tagasi, lõid läikima ja panid oma tuppa kapi otsa.

Tookord väitsid maavalitsuse ametnik Lembit Villem ja maavanem Helir-Valdor Seeder, et maavalitsus on ATK õigusjärglane ja vaid neil on õigus otsustada, kellele karikas saab. Seda juttu jäid inimesed uskuma. Tegelikult eksitasid ametnikud rahvast: nii ENSV ATK kui ka maakondade ATKd likvideeriti 1990. aastal ja mingit õigusjärglast neil polnud. Nii jäigi agronoomide plaan katki.