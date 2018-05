Võrride kestussõit paneb proovile masinate ja sõitjate vastupidavuse

Üliinimlik pingutus

Kuigi ööpäevasõit on võistkondlik ala, kus ühe võrriga sõidavad vaheldumisi 2–4 võistlejat, jääb Parra selle juurde, et tegemist on ikkagi tõsise pingutusega. „Kahekesi on ööpäevasõitu ikka suhteliselt võimatu sõita. Vähemalt kolm sõitjat peaks võistkonnas olema,” sõnab ta.

Parra ise on kaheksa aasta vältel sõitnud kolmel ööpäeva kestval võrrivõistlusel. „Kuigi sõit käib vahetustega, pole ma kunagi võistluse vältel magama läinud.”

„Kui terve võistkond on ööpäevase sõidu ajal üleval, siis hommiku saabudes tekib kindlasti ühel hetkel tunne, et tahaks teineteist maha lüüa,” arvab Andres Põldver ja annab võistlejatele soovituse: püüdke ikkagi vahepeal magada.

„Kui võistkonnas on neli sõitjat, siis õige sõidujaotuse korral saab igaüks korralikult kuus tundi magada,” täpsustab ta

Samas tunnistab Põldver, et pole seni toimunud ööpäevastel võistlustel ise kunagi sõba silmale saanud. „Tavaliselt olen võistlustel viie võistlustiimiga seotud. Tihti tuleb masinaid öösel remontida: kui saan ühe võrri remonditud, läheb järgmisel midagi laiali,” meenutab Põldver varasemaid 24 tunni sõidu võistlusi, mida on peetud kolmel korral.

Homse ööpäevasõidu korraldajana teab Parra oma kogemusest, et pärast kümne tunni möödumist tekib kõigil sõitjatel tohutu väsimus, mille ületamiseks on vaja palju tahtejõudu ja energiat.

„Sõitjad peavad soovitatavalt heas füüsilises vormis olema, et sellele kõigele vastu pidada,” leiab Parra ning lisab, et paljud võrrivõidusõitjad tegelevad või on varem tegelenud motokrossiga.

Soodsaim motosport

Olgugi et aasta-aastalt on punnvõrrivõistluste nõuded turvavarustusele ja sõiduvahenditele muutunud karmimaks, on see endiselt soodsaim motosport.

„Kui alustada päris nullist, siis üks heas sõidukorras retroklassi võrr maksab umbes 500 eurot. Ühe hooaja peale kulub veel umbes 300 eurot,” selgitab Parra. Kui võistkonnas on 2–4 võistlejat, siis ühe sõitja jaoks maksab esimene hooaeg paarsada eurot. Edaspidine kulu on väiksem, sest võistlusmasin on juba olemas.

Kel tekib huvi võrrivõistlustel osaleda, kuid puudub sõiduriist, sel tasub veidi veebimüügiportaalides ringi tuhlata.

„Kuulutuste veebiportaalid kubisevad võrridest. Neid on igas seisukorras ja hinnaklassis,” teab Andres Põldver.

Võrrisõit haarab lapsed ja lapsevanemad võistlustulle

Tänavusele võrrivõistlushooajale lisandub uus võistlusklass, kus ühes võistkonnas sõidavad laps ja tema isa või ema. Võistlustandem lapsevanem ja laps sõidavad sprinti, kus võistkonnal tuleb kahe peale läbida kümme ringi. Võistlust alustavad lapsed ja lõpetavad vanemad.

„Võrrivõistlus on muutunud sündmuseks, kus käiakse koos perega. Et lastelgi oleks võimalus võrrisõitu harjutada ja võistlustel osaleda, avame sel aastal laste ja lastevanemate võistlussarja,” lubab võistluste korraldaja Andres Põldver.

Laste-lapsevanemate võistlus peetakse neljal etapil. „Perekondade sõidud toimuvad tänavu nendel võistlustel, kus ühes paigas toimuvad nii sprindi kui ka kestussõidu võistlused. Siis saavad ka kestussõidus osalejad perevõistlusel võistkonna välja panna,” selgitab Põldver.

Võrri kestussõidu etapid 2018

Aeg Koht Kestus

4.–5. mai Otepää 24 tundi

26. mai Aovere krossirada* 3 tundi

9. juuni Moe* 4 tundi

14. juuli Viru-Nigula 5 tundi

19. august Saaremaa* 5 tundi

8. september Vaimastvere* 5 tundi

Võrri sprindietapid 2018

26. mai Aovere krossirada*

9. juuni Moe*

30. juuni Pärnu-Jaagupi

28. juuli Vändra

18. august Saaremaa*

8. september Vaimastvere*