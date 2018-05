TMC Cancela on Eesti turul uus kaubamärk. 2018. aastal Maamessi naelaks valitud metsamultšer THB-150 on tehtud vastupidavast strenx erimetallist, mis on loodud karmidesse töötingimustesse. Maamessi videomeenutuses uuris saatejuht Marian Võsumets, mida uus masin endast kujutab.